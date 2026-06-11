La campaña presidencial de cara a la segunda vuelta del próximo 21 de junio de 2026 se encuentra en su punto de máxima confrontación. Luego de que el candidato de izquierda Iván Cepeda anunciara una denuncia penal en su contra ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional por presuntos delitos relacionados con la financiación de grupos paramilitares, Abelardo De La Espriella rompió el silencio y contraatacó sin filtros.

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El abogado y candidato presidencial aseguró de manera tajante que esta acción judicial no es más que una “cortina de humo” diseñada estratégicamente para desviar la atención de la opinión pública. Lejos de quedarse de brazos cruzados, De La Espriella reiteró sus graves cuestionamientos sobre las presuntas e indebidas injerencias ilegales que habrían alterado los resultados electorales de la primera vuelta presidencial en varias regiones del país.

Como prueba de su contraofensiva, De La Espriella hizo pública una carta oficial, fechada el pasado 6 de junio, dirigida directamente al vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau. En el documento, el candidato de derecha expone una presunta alianza de facto de la campaña de Cepeda con estructuras criminales que habrían provocado “votaciones atípicas” en departamentos como Cauca, Chocó y Nariño.

Según la interpretación expuesta por De La Espriella, el férreo control territorial ejercido por agrupaciones al margen de la ley está determinando y coaccionando el voto de los ciudadanos en el suroccidente pacífico colombiano. En la misiva, señala con nombre propio a organizaciones consideradas terroristas tanto por Colombia como por la administración norteamericana

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Para sustentar estos señalamientos, el abogado adjuntó análisis técnicos donde se cruzan los municipios priorizados por la Defensoría del Pueblo por riesgo electoral con las concentraciones de votación obtenidas en las urnas durante la primera vuelta.

De La Espriella vinculó este preocupante fenómeno con la bandera política de la “Paz Total”, asegurando que dicha política fue concebida y bautizada por el propio Cepeda en el año 2019, quien además fungió como su principal negociador dentro de ese esquema. A su juicio, dicha iniciativa estatal ha coincidido con el crecimiento en finanzas, armas y control territorial de estos grupos sin que se haya logrado un desarme efectivo.

No obstante, el jurista cuidó detalladamente sus límites legales y aclaró ante el funcionario internacional que no está acusando directamente a su contendor de dirigir estas actividades criminales.

“Soy plenamente consciente de los límites de lo que puedo afirmar con justicia y responsabilidad. No sostengo que mi oponente haya dirigido estos actos; él ha negado cualquier participación… Lo que pongo ante usted es algo más acotado y, a mi juicio, fuera de toda duda razonable: que organizaciones designadas como terroristas están coaccionando el voto en favor de una candidatura”, reza textualmente un fragmento de la carta.

Finalmente, De La Espriella enfatizó que su intención no es pedirle a una potencia extranjera que defienda el voto de los colombianos, sino dejar constancia ante la comunidad internacional de unos hechos que vulneran la libertad democrática del país.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: