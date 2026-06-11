A solo diez días de la crucial segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio de 2026, la contienda política en Colombia ha dinamitado todos los puentes del debate institucional para trasladarse a los tribunales internacionales. En un movimiento estratégico de máxima gravedad, el candidato de izquierda Iván Cepeda anunció que interpondrá una monumental denuncia penal contra su rival, el abogado de derecha Abelardo De la Espriella.

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La ofensiva jurídica no solo se radicará a nivel nacional ante la Fiscalía General de la Nación, sino que escalará de inmediato a los estrados internacionales en La Haya, ante la Corte Penal Internacional (CPI). Según el propio Cepeda, esta acción busca poner bajo la lupa transnacional un expediente relacionado con una presunta financiación de su contendor a grupos paramilitares.

La artillería legal desplegada por la campaña de Cepeda es de calibre mayor. Un video oficial de la campaña expuso de manera detallada el paquete de cargos que conformará la denuncia formal, sustentándose directamente en el Código Penal colombiano:

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Concierto para delinquir agravado: Tipificado bajo el artículo 340 del Código Penal, apuntando al presunto acuerdo para cometer crímenes con estructuras armadas ilegales.

Financiación del terrorismo: Enmarcado en el artículo 345, enfocado en el supuesto desvío y soporte de capitales económicos hacia grupos al margen de la ley.

Enriquecimiento ilícito: Amparado en el artículo 327, que cuestiona el presunto incremento patrimonial no justificado derivado de estas supuestas actividades ilícitas.

“Es la primera de varias acciones de carácter penal que haremos en contra de Abelardo De la Espriella”, advirtió Cepeda con tono tajante frente a los medios de comunicación, dejando en claro que la campaña electoral entró en un punto de no retorno judicial.

Esta jugada de alta costura jurídica ocurre en el momento más álgido de las elecciones presidenciales de 2026. Con De la Espriella liderando los últimos estudios de intención de voto del país, impulsado por su sólida victoria proyectada en regiones clave como el Caribe colombiano, la campaña de Iván Cepeda busca asestar un golpe letal a la credibilidad y la elegibilidad de su principal contradictor político.

La polarización ha alcanzado niveles sin precedentes en la historia reciente, pues esta denuncia se suma a otros torbellinos políticos recientes de la semana, como la fulminante suspensión provisional decretada por la Procuraduría contra el congresista oficialista Agmeth Escaf tras proferir graves insultos públicos contra De la Espriella. Con las maquinarias jurídicas encendidas a toda marcha en Bogotá y La Haya, los colombianos se preparan para acudir a las urnas bajo una atmósfera de absoluta incertidumbre legal.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: