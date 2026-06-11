A solo 10 días de la definitiva segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, el panorama político en Colombia sufrió un sacudón mayúsculo. Una nueva encuesta de la firma AtlasIntel para la revista Semana colocó al candidato de oposición Abelardo de la Espriella en la cima de la intención de voto, consolidando una importante ventaja sobre el aspirante de izquierda Iván Cepeda.

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Según el estudio estadístico, De la Espriella alcanza el 52,2 % de los votos válidos en todo el país, mientras que Cepeda se queda con el 44,5 %, abriendo una brecha de 7,7 puntos porcentuales a favor del abogado de derecha. Sin embargo, el dato que más está llamando la atención de los analistas es el golpe directo que recibió el corazón de la maquinaria del Pacto Histórico.

El gran secreto del éxito actual de Abelardo de la Espriella radica en una estrategia de seducción regional impensable hace unos meses: logró arrebatarle a Gustavo Petro los votos de la Costa Atlántica, la región que el actual mandatario históricamente ha cuidado y blindado como su principal fortín electoral.

¿Qué hizo De la Espriella? El candidato opositor logró consolidar una arrolladora intención de voto del 56 % en la región Caribe, dejando rezagada a la izquierda en su propia casa. Además de este importante botín costero, De la Espriella amplió su dominio en la región Central (Antioquia y Eje Cafetero) con un contundente 58,9 %, y se impuso con comodidad en la Orinoquía y la Amazonía registrando un 50,5 %.

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Por los lados de Iván Cepeda, sus grandes fortalezas continúan concentradas en Bogotá, donde lidera con un 49,9 % frente al 44,6 % de su rival, y en la región Pacífica, zona en la que conserva el primer lugar con el 53,1 % de los apoyos.

La encuesta de AtlasIntel también dejó en evidencia cómo se están moviendo las alianzas de cara a la segunda vuelta. De la Espriella logró capitalizar casi la totalidad del voto de la derecha tradicional, recibiendo el respaldo del 84,5 % de quienes votaron por Paloma Valencia en primera vuelta.

Asimismo, el candidato opositor dio una estocada definitiva al quedarse con el apoyo masivo de los electores de centro-derecha: el 89,5 % de los votantes de Juan Manuel Galán y el 80,6 % de los de Juan Carlos Pinzón anunciaron que votarán por él.

En contraste, Iván Cepeda logró absorber el voto alternativo y de centro-izquierda, amarrando el 68,7 % de los electores de Sergio Fajardo, el 55,6 % de los de Juan Daniel Oviedo y un aplastante 94,5 % de los seguidores de Claudia López. Sin embargo, este impulso no le alcanza para cerrar la brecha nacional debido al alto rechazo que genera su candidatura, que se sitúa en el 51,7 %, frente al 46,6 % de De la Espriella.

Detrás del desplome de Cepeda en zonas clave como el Caribe también se encuentra el fuerte desgaste de la actual administración. El estudio reveló que el 55,2 % de los colombianos desaprueba la gestión del presidente Gustavo Petro, mientras que el respaldo a su mandato se ubica en un rezagado 42,8 %. Esta impopularidad presidencial parece haberse convertido en un lastre insalvable para Cepeda en las regiones periféricas del país.

Por grupos de edad, la encuesta muestra un relevo generacional claro: Cepeda mantiene el liderato indiscutible entre los jóvenes de 18 a 34 años, mientras que De la Espriella domina con comodidad el segmento de los ciudadanos entre los 35 y 59 años. Los mayores de 60 años, por su parte, mantienen el escenario dividido. La carrera por la Casa de Nariño entra en su recta final y la Costa parece haber inclinado la balanza.

Ficha técnica