Un espeso manto de duda cayó sobre la campaña presidencial del candidato de izquierda Iván Cepeda en el departamento de Bolívar. La difusión masiva de un video grabado durante una reunión política en el corregimiento de Rocha, en zona rural del municipio de Arjona, encendió las alarmas electorales por lo que muchos sectores de la oposición y ciudadanos ya califican como una abierta estrategia de compra de votos y uso de maquinaria.

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El protagonista del polémico documento es el líder comunitario Fernán Pérez Iriarte. En la grabación, que rápidamente se volvió viral, Pérez Iriarte aparece lanzando una serie de directrices a los asistentes que chocan de frente con la transparencia electoral, invitando abiertamente a dejar de lado los principios morales con tal de asegurar la victoria de Cepeda en las urnas.

La frase que más ampolla ha levantado entre la opinión pública es un llamado explícito a archivar la decencia en medio de la contienda electoral. Pérez Iriarte no se guardó nada al plantear la estrategia para multiplicar los apoyos en esa región del Caribe.

El escándalo escala de nivel debido a los acompañantes que aparecen en la mesa principal de la reunión. En el mismo video se observa la presencia del experimentado senador del Partido de la U, Antonio Correa, y del exalcalde de Cartagena, William Dau, lo que para varios veedores ciudadanos demuestra que no se trataba de una charla informal, sino de una directriz avalada por pesos pesados de la coalición que apoya a Iván Cepeda.

“Dejemos de lado la ética y démosle alguito a la gente”, es el estilo petrista para la campaña de Cepeda. La decisión para votar verdaderamente es muy sencilla. pic.twitter.com/cQ7WFUsVwS — 𝑻𝒊𝒏𝒊 𝑩𝒂𝒄𝒉𝒎𝒂𝒏𝒏 🇩🇪🇪🇺🏳️‍⚧️ 𝚿 (@NatBachmannM) June 11, 2026

Más allá del polémico entierro de la ética, el video revela un componente económico que ha puesto a trabajar a las autoridades electorales. Pérez Iriarte aseguró con entusiasmo que la votación histórica de Cepeda en el corregimiento de Rocha, que fue de 857 votos, se podría duplicar holgadamente y superar los 2.200 apoyos gracias a una inyección de capital que ya estaba coordinada.

“Pienso que para Rocha vamos a duplicar esa votación. Nos han dado un parte de confianza, ya nos están llamando, están diciendo que hay recursos y eso es muy importante”, admitió sin filtros el aliado de Cepeda en la grabación.

Tras el terremoto político y el fuerte cuestionamiento en redes sociales, Fernán Pérez Iriarte salió a defenderse en diálogo con Blu Radio, intentando matizar sus explosivas declaraciones. Según su versión, las palabras fueron sacadas de contexto por los detractores de Iván Cepeda y la palabra “recursos” no hacía referencia a dinero en efectivo para comprar conciencias, sino a apoyo logístico, humano y de transporte para mover a los votantes en una zona de difícil acceso.

De igual forma, dio una particular explicación sobre a qué se refería con el polémico compromiso de “brindarle algo” a los electores: “Cuando yo hablé de persuadir y llevarle algo al posible votante, pues claro que en la política hay que persuadir… y llevarle un transporte donde ellas puedan estar cómodas… Rocha es un corregimiento de clima duro, de clima inclemente, y con una población de edad bastante avanzada”, aseguró, señalando que se trataba simplemente de darles agua o refrigerios para soportar las jornadas de calor.

Por su parte, la firma jurídica Consultores MP, encargada de la defensa técnica del líder comunitario, emitió un comunicado respaldando su inocencia y rechazando de forma categórica lo que consideraron actos de “difamación, injuria y calumnia” en contra de su representado. Sin embargo, las dudas ya quedaron sembradas y el video sigue sumando críticas de quienes exigen una investigación formal a la campaña de Cepeda por presunta corrupción al sufragante.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: