El debate de fórmulas vicepresidenciales organizado por Canal 1 terminó convertido en un nuevo episodio de confrontación política entre las campañas, aunque con Quilcué ausente.

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La controversia comenzó luego de que la candidata vicepresidencial Aida Quilcué no asistiera al encuentro programado por el canal, situación que fue confirmada por el periodista Alfonso Ospina al inicio de la transmisión.

Según explicó el comunicador, Quilcué fue invitada en repetidas ocasiones, pero nunca confirmó su participación.

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“Fue invitada todo el tiempo, incluso hasta ayer, incluso hasta hoy en la mañana. Ella nunca confirmó, hay que decirlo, su asistencia, tampoco negó su asistencia”, afirmó Ospina.

Por esa razón, el debate se desarrolló únicamente con la presencia de José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella.

José Manuel Restrepo cuestionó ausencia de Aida Quilcué

Durante su intervención, Restrepo lamentó que no pudiera darse una confrontación directa de propuestas.

“Desafortunadamente no existe la posibilidad de debatir con quien se debe debatir”, afirmó.

El exministro sostuvo además que la democracia requiere espacios de discusión pública entre quienes aspiran a gobernar el país.

“La democracia es con debate. Cuando no se cree en los debates seguramente no se acude a los debates”, señaló. Más adelante, respondió directamente a las críticas de Quilcué y lanzó una de las frases más fuertes de la jornada.

“Aida Quilcué nunca ha asistido. Es que ella no asiste, parece una candidata fantasma”.

Restrepo agregó que considera preocupante que una aspirante a la Vicepresidencia no participe en escenarios de discusión pública.

“Es muy complicado para una democracia tener un candidato de esas características”.

Acá, la intervención de Restrepo:

Quilcué acusó a Restrepo de actuar con ínfulas de superioridad

Minutos antes del debate, Aida Quilcué había publicado un mensaje en su cuenta de X explicando las razones por las cuales no asistiría al encuentro.

La candidata aseguró que no estaba interesada en participar en un escenario que, según ella, estaría marcado por ataques personales.

“Usted no quiere debatir; quiere fanfarronear la ‘superioridad’ que cree tener, y eso es muy diferente”, escribió.

También rechazó comentarios que Restrepo había hecho previamente sobre ella y aseguró que no piensa entrar en lo que calificó como un juego sucio.

“Simplemente no me interesa caer en su juego sucio y racista”.

Además, sostuvo que prefiere concentrarse en recorrer el país y dialogar directamente con los ciudadanos.

“Estoy enfocada en debatir ideas directamente con el pueblo”.

La candidata concluyó su mensaje afirmando que estaría dispuesta a debatir cuando, a su juicio, exista una relación de igualdad y respeto entre ambos sectores políticos.

“El día que vea al diferente no desde la superioridad, sino desde la igualdad, ese día debatimos”.

Este es el trino de la senadora:

Señor José Manuel Restrepo @jrestrp, si en los “debates” se va a expresar como lo hizo sobre mí en la entrevista con Eva Rey, ahí tiene su respuesta con mucho respeto. Usted no quiere debatir; quiere fanfarronear la “superioridad” que cree tener, y eso es muy diferente. Le… — Aida Quilcué (@aida_quilcue) June 11, 2026

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