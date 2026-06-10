Una nueva encuesta de AtlasIntel para Semana muestra que Abelardo de la Espriella amplió su ventaja sobre Iván Cepeda y se mantiene al frente de la intención de voto.

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(Vea también: “Se quiere robar las elecciones”: De la Espriella sacó las garras a Petro por supuesta suspensión)

Según el estudio, De la Espriella alcanza el 52,6 % de los votos válidos, mientras que Cepeda registra el 44,8 %. La diferencia entre ambos candidatos es de 7,8 puntos porcentuales.

La medición fue hecha entre el 5 y el 10 de junio con 3.681 personas en todo el país. El margen de error es de 2 % y el nivel de confianza es del 95 %, dice esa publicación.

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En qué regiones lidera De la Espriella

La encuesta muestra que el candidato conserva una ventaja sólida en varias zonas estratégicas del país.

En la región Caribe obtiene el 56 % de intención de voto, mientras que en la región Central, donde se encuentran Antioquia y el Eje Cafetero, llega al 58,9 %.

También lidera en la Amazonía y la Orinoquía con el 50,5 %.

Uno de los datos destacados del estudio es que De la Espriella redujo la distancia frente a Cepeda en Bogotá. En la capital, el candidato del Pacto Histórico registra el 49,9 %, mientras que De la Espriella alcanza el 44,6 %.

En el Pacífico, Cepeda conserva una ventaja de 53,1 % frente al 44,9 % de su rival.

Votantes de Paloma Valencia se inclinan por De la Espriella

El informe también analizó el comportamiento de quienes respaldaron a otros candidatos durante la primera vuelta.

De acuerdo con AtlasIntel, el 84,5 % de los votantes de Paloma Valencia apoyaría a De la Espriella en la segunda vuelta.

En contraste, el 68,7 % de quienes votaron por Sergio Fajardo se inclinaría por Cepeda, mientras que el 14,1 % respaldaría al candidato del movimiento del abogado.

La encuesta también señala que el 94,5 % de los votantes de Claudia López apoyaría a Cepeda.

Petro sigue con más desaprobación que aprobación

Otro dato que aparece en la medición tiene que ver con la percepción sobre el Gobierno nacional.

Según los resultados, el 55,2 % desaprueba la gestión del presidente Gustavo Petro, mientras que el 42,8 % la aprueba.

Además, AtlasIntel encontró que el rechazo a una eventual presidencia de Iván Cepeda llega al 51,7 %, mientras que el de De la Espriella se ubica en 46,6 %.

La encuesta aparece cuando la campaña presidencial entra en su recta final y a menos de dos semanas de que los colombianos regresen a las urnas para elegir al próximo jefe de Estado.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: