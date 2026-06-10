Gustavo Bolívar se refirió a la polémica determinación de Gloria Arizabaleta y reconoció que una victimización podría favorecer políticamente al presidente.

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El exdirector del DPS y alfil del petrismo, Gustavo Bolívar, se pronunció sobre la controversia que desató la decisión de la representante Gloria Arizabaleta de ordenar la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro.

Durante una entrevista en el programa ‘Dos Puntos’, de Caracol Radio, Bolívar calificó la actuación de la congresista como una decisión arbitraria y aseguró que la medida carece de sustento constitucional.

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“Más que atrevimiento es ignorancia”, sostuvo el también exsenador.

Acá, el programa de Caracol Radio completo:

Gustavo Petro, ¿beneficiado por orden de suspensión?

En medio de la conversación, la periodista Vanessa de la Torre planteó un interrogante que ha surgido entre analistas y sectores políticos: si toda la polémica termina beneficiando al mandatario.

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La comunicadora señaló que, aunque la suspensión no tendría efectos prácticos, sí logró poner el tema en el centro de la discusión pública.

Ante ese escenario, Bolívar negó que existiera algún tipo de estrategia política detrás de la actuación de Arizabaleta.

“También una contracampaña, porque como ella es de nuestro partido, querían hacer ver como si nosotros estuviéramos haciendo un autoatentado, prácticamente”, señaló Bolívar.

Según explicó, las relaciones entre Petro y la congresista están deterioradas desde hace tiempo y recordó que ella ya había tomado decisiones que, en su criterio, afectaron al mandatario.

Bolívar admitió que una victimización podría favorecer al presidente

Sin embargo, cuando Vanessa de la Torre insistió en si el episodio termina favoreciendo políticamente a Petro, Bolívar respondió de forma directa.

“Pues obviamente cuando a uno lo victimizan… al presidente le convendría y si lo suspendieran hasta sale a hacer campaña, pero no creo que él esté en esa tónica, no tiene esa intención”.

Las declaraciones llamaron la atención porque reconocen que una medida de ese tipo podría tener efectos políticos favorables para el jefe de Estado, aunque el dirigente insistió en que no existe ninguna coordinación detrás de la actuación de Arizabaleta.

Bolívar recordó antiguos desacuerdos con Arizabaleta

Durante la entrevista, el exdirector del DPS también señaló que Gloria Arizabaleta llegó al Congreso respaldada por el proyecto político de Petro y recordó que fue elegida cuando era conocida como la exesposa de Roy Barreras.

Además, sostuvo que la representante ya había tomado decisiones contrarias a los intereses del presidente y aseguró que las relaciones entre ambos están completamente rotas.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.