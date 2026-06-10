El huracán político desatado por la supuesta orden de suspensión contra el presidente Gustavo Petro sumó un nuevo y explosivo capítulo. Luego de que se revelara el embolate jurídico en la Comisión de Acusación por un borrador filtrado desde el celular de la representante Gloria Elena Arizabaleta, su principal rival político y ganador de la primera vuelta presidencial, Abelardo de la Espriella, rompió el silencio con una feroz declaración en la que califica todo el episodio como un “teatro” fríamente calculado desde la Casa de Nariño.

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Para el líder del movimiento Defensores de la Patria, el polémico auto que pretendía apartar a Petro de sus funciones por presunta participación en política no es un ataque real de la oposición, sino una estrategia de “victimización” coordinada entre el jefe de Estado, el exsenador Roy Barreras y su exesposa, la congresista Arizabaleta. Según el abogado penalista, el objetivo es incendiar el debate público para impulsar la estancada campaña de la izquierda de cara al definitivo foto finish del próximo 21 de junio de 2026.

De la Espriella no se guardó nada y aseguró que este enredo legal es la respuesta del petrismo al verse perdido en las urnas tras los resultados de la primera vuelta presidencial celebrada hace diez días.

Coincidiendo con los análisis jurídicos de periodistas como Néstor Morales y del propio representante Alejandro Ocampo, De la Espriella recalcó que la Cámara de Representantes carece por completo de facultades constitucionales para suspender a un presidente en ejercicio. Sin embargo, su lectura política va mucho más allá de un simple error de trámite.

“Lo que acaba de ocurrir es un prevaricato monumental, un autoatentado legislativo, diseñado a la medida de Petro para que pueda hacer campaña, salir tranquilo, mientras se victimiza y le prende fuego al país a favor de su heredero”, añadió.

El candidato presidencial subió el tono de sus denuncias y le puso nombres propios al supuesto complot electoral, señalando directamente al actual embajador Roy Barreras y a la presidenta de la Comisión de Acusación de estar moviendo los hilos de un mecanismo fraudulento para romper el equilibrio institucional en plenas elecciones presidenciales.

“Armó junto con el bandido de Roy Barreras y su exesposa este mecanismo fraudulento, ilegal, para burlar la Carta Magna y salirse con la suya. Mientras tanto vemos día a día cómo destruye el equilibrio electoral. Ha puesto a todo el Gobierno en función de ellos y a poner el aparato estatal a hacerle propaganda a su candidato”, concluyó el abogado.

Con esta fuerte reacción, la contienda por la presidencia de Colombia entra en su fase más crítica y virulenta. Mientras el Congreso intenta corregir el rumbo con un nuevo auto para garantizar el debido proceso, la narrativa del “golpe blando” denunciada por el petrismo y la tesis del “autoatentado” promovida por De la Espriella se perfilan como los dos grandes ejes que moverán los votos en la crucial segunda vuelta contra Iván Cepeda.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: