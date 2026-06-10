La mañana de este miércoles 10 de junio arrancó con una sorpresiva ausencia en los micrófonos de la radio colombiana. El abogado y actual aspirante a la Presidencia de la República para las elecciones de 2026, Abelardo de la Espriella, dejó esperando a la mesa de trabajo de Blu Radio tras cancelar una entrevista que ya se encontraba completamente pactada y programada.

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El encargado de dar la noticia fue el propio director del espacio informativo, Néstor Morales, quien al aire y sin rodeos expuso el desplante que recibió por parte del equipo de prensa del líder del movimiento Defensores de la Patria.

“Tenía acordada una entrevista para hoy, me la cancelaron anoche tarde a última hora por un evento, dicen ellos, de fuerza mayor. Lo lamento”, aseguró el periodista visiblemente contrariado por la situación.

Aunque desde la campaña del ‘Tigre’ argumentaron motivos de fuerza mayor para bajarse del bus de la entrevista a altas horas de la noche anterior, en los pasillos políticos y periodísticos se asume que el candidato prefirió no dar declaraciones públicas mientras se resuelve el complejo panorama judicial que afronta su campaña de cara a la Casa de Nariño.

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Hay que recordar que la carrera electoral de De la Espriella para este 2026 acaba de sufrir un durísimo revés institucional. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó, de manera provisional a través de una tutela, suspender el uso publicitario de la bandera, el escudo y el himno nacional dentro de sus piezas de campaña. Como si fuera poco, el fallo también le prohibió usar los eslóganes “Firmes por la patria” y “Defensores de la patria”, que le dan la identidad legal y visual a todo su proyecto político.

La decisión de no hablar con Néstor Morales contrasta fuertemente con la estrategia de desobediencia civil que el abogado penalista activó en las plataformas digitales. Tras enterarse del fallo del magistrado, al que su equipo tildó de “adefesio jurídico”, De la Espriella se volcó a sus redes para pedirle a sus seguidores que ignoren la restricción judicial.

El candidato solicitó textualmente que cada estado de WhatsApp, video y camiseta se inunde con los símbolos patrios colombianos para blindar lo que él denomina un “mensaje de libertad”. Mientras su defensa interpone tutelas y amenazas de denuncias penales contra el magistrado de Bogotá, el aspirante prefirió guardar silencio en la radio nacional y concentrar sus esfuerzos en la batalla jurídica y el activismo digital.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: