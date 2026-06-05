El reciente fallo judicial que le prohibió provisionalmente al candidato presidencial Abelardo de la Espriella utilizar la camiseta de la Selección Colombia en sus eventos políticos sigue levantando una fuerte polvareda en el país. Lo que comenzó como una batalla legal por el uso de los símbolos patrios y deportivos en la contienda electoral, ahora desató una ola de indignación y duras críticas por parte de los principales líderes de opinión de la radio nacional.

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La mesa de trabajo de Mañanas Blu fue el escenario de un fuerte debate donde se cuestionó el alcance de la medida y el papel de la justicia en la campaña hacia la segunda vuelta.

El panelista Felipe Zuleta fue uno de los más vehementes al rechazar los argumentos plasmados en la acción de tutela. Zuleta desestimó por completo la tesis de que portar la prenda oficial de la ‘Tricolor’ afecte o vulnere los derechos de ciertos sectores políticos, advirtiendo que la indumentaria del equipo nacional no tiene dueño.

Para el periodista, vincular una prenda de vestir de uso masivo con la estigmatización ideológica resulta un exceso peligroso que limita libertades ciudadanas básicas.

Por su parte, el director del programa radial, Néstor Morales, tildó la situación de ridícula y lamentó el desgaste del aparato judicial en discusiones que calificó de menores en comparación con los grandes problemas que afronta el país. Morales propuso una solución salomónica y lanzó un ácido comentario sobre el rumbo que está tomando la censura en Colombia:

“La solución a esto es que la use como la usó Petro ayer, que la use el Pacto Histórico, que la usen todos. Estamos en la época de las tonterías, entre otras cosas me duele que una juez abuse de una figura de la tutela para prohibir cosas absurdas como estas. Estamos a punto de que prohíban desayunar Zucaritas”.

Los comunicadores coincidieron en que el uso de la camiseta por parte del presidente Gustavo Petro en Catam demostró que la prenda debe unir y no dividir, por lo que urgieron a que todas las corrientes políticas la adopten en lugar de acudir a los estrados judiciales para imponer restricciones.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: