La decisión judicial de un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó a Abelardo de la Espriella abstenerse de utilizar símbolos patrios dentro de actividades relacionadas con su campaña sigue provocando reacciones.

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(Vea también: Cepeda lanza mensaje a De la Espriella sobre el debate y deja duda sobre si finalmente lo harán)

En este sentido, la Red de Veedurías de Colombia acudió ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para solicitar una revisión de la actuación del magistrado que ordenó el fallo.

La actuación del togado se produjo en medio de una controversia por el uso de la bandera y otros emblemas nacionales en mensajes vinculados con la aspiración política del abogado. Se trata de una orden cautelar que fue rechazada por el candidato y su campaña.

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Para la organización, el asunto va más allá de una simple diferencia de criterios jurídicos. La queja busca que la autoridad competente determine si la actuación del magistrado se ajustó a los deberes y principios que rigen la función judicial o si existen elementos que justifiquen una investigación disciplinaria.

#JUDICIAL La Red de Veedurías presentó una queja ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial contra el magistrado que profirió la medida provisional contra Abelardo De La Espriella exigiendo dejar de usar símbolos patrios en su campaña. Calificó la decisión como “amañada”,… pic.twitter.com/mA4IAaSyQC — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 10, 2026

¿Qué dijo Abaleado de la Espriella sobre prohibición de símbolos patrios en campaña?

Lejos de anunciar que acatará la orden de inmediato, De la Espriella utilizó un evento de campaña en Cartagena para cuestionar la decisión del Tribunal Superior de Bogotá y animar a sus simpatizantes a continuar difundiendo los elementos que hacen parte de su movimiento político.

Durante su intervención, el candidato pidió un aplauso que, según dijo, se escuchara “hasta el Tribunal Superior de Bogotá”, al afirmar que un magistrado había decidido “callarlos”. Además, defendió el uso de la expresión “Firmes por la patria”, una de las consignas incluidas dentro de las restricciones impuestas por la autoridad judicial.

De la Espriella también invitó a sus seguidores a compartir en redes sociales los símbolos de su campaña, sus canciones y su himno político. “Pongan en cada estado de sus celulares, y en las redes sociales nuestros símbolos de campaña, compartan nuestro himno, nuestras canciones y, por supuesto, sigan ‘Firmes por la patria’ mientras ganamos esta lucha jurídica”, expresó ante los asistentes.

“Que se escuche en Bogotá, donde un magistrado ha querido callarnos”. Desde Cartagena, el candidato Abelardo de la Espriella rechazó la orden judicial que le dio un plazo de 24 horas para retirar la propaganda que incluya símbolos patrios y pidió, por el contrario, que sus… pic.twitter.com/8TrykFnIN8 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 10, 2026

El abogado sostuvo que cada publicación, cada imagen compartida y cada persona que exhiba los elementos de su movimiento representa, en sus palabras, “un grito de libertad”. Asimismo, aseguró que una decisión judicial no podrá borrar el sentimiento patriótico de sus seguidores ni impedir que expresen su amor por Colombia dentro de la ley.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: