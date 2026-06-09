La excandidatas presidenciales Claudia López y Vicky Dávila tuvieron un fuerte cruce en la red social X por sus posturas frente a las campañas de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta.

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Todo empezó por la reacción de Dávila al mensaje que la exalcaldesa de Bogotá le envió a Iván Cepeda por desistir de la idea de una Constituyente y por llamar al diálogo a los sectores de centro.

“Iván, valoro este mensaje y que se haya desmontado la iniciativa del comité promotor de la Constituyente. Esta semana me ha dejado claro que se mantendrá una disonancia ruidosa e inevitable entre tus posturas y las del presidente. Él piensa en su futuro como expresidente. Tú debes asumir el liderazgo propio de tu campaña y del futuro del país”, le dijo López a Cepeda, dejando ver su apoyo en la segunda vuelta.

La reacción de Vicky Dávila no tardó y además de tildar a López como “camaleónica”, le sumó que es “una politiquera profesional, que lo único que pareciera estar haciendo es negociando”.

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Claudia, “Camaleona”, López, en breve estará con Iván Cepeda. El “buen hijo” regresa a casa. https://t.co/m6kSwgM0Xv pic.twitter.com/9i3NQ16sDy — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) June 9, 2026

Pero la pelea no quedó ahí, pues el comentario de López apareció con nuevos dardos a la excandidata. “Yo siempre he sido una mujer progresista, desde líder estudiantil hasta alcaldesa y candidata. Tú eres una bodeguera a sueldo del que más dé…de periodista a candidata, de gritar en llanto que apoyabas a Paloma a traicionar su consulta y pasarte al bando ablearsista, a mendigar que te paguen algo como ‘periodista’. Por la plata, baila…”, escribió la exalcaldesa.

Yo siempre he sido una mujer progresista, desde líder estudiantil hasta alcaldesa y candidata.

Tu eres una bodeguera a sueldo del que más dé…de periodista a candidata, de gritar en llanto que apoyabas a Paloma a traicionar su consulta y pasarte al bando ablearsista….a mendigar… — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) June 9, 2026

La discusión entre las dos excandidatas también escaló con otras voces políticas. El exsenador Rodrigo Lara calificó la postura de López como una “camaleónica voltereta”, aunque no obtuvo respuesta directa. En paralelo, seguidores de la exalcaldesa salieron en su defensa en redes sociales, ampliando la discusión sobre coherencia política y reacomodos de cara a la segunda vuelta presidencial.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: