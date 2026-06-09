Claudia López volvió a tomar una decisión similar a la que tomó hace 4 años: apoyará al petrismo en las elecciones de segunda vuelta.

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Como en aquel momento, cuando le hizo campaña al entonces candidato Gustavo Petro, mantendrá su línea y en las próximas horas anunciará su apoyo a la campaña de Iván Cepeda, algo que para muchos estaba más que cantado.

Así lo enfatizan los analistas de Blu Radio, que critican la falta de coherencia de López, entre otras cosas, porque lleva más de 3 años criticando a Petro y ahora, cuando tiene la oportunidad de marcar una postura diferente, decide apoyar a su candidato y, por ende, ir en la línea del continuismo en Colombia.

A su turno, Felipe Zuleta criticó que tampoco son muchos los votos que le pondría Claudia López a Cepeda, entre otras cosas, porque ella fue una de las candidatas que no logró pasar el umbral y se quedó sin plata por reposición de votos. En primera vuelta alcanzó únicamente 225.000 votos.

(Vea también: A Claudia López su fórmula la dejó viendo un chispero: anunció inesperado apoyo)

“Qué incoherencia. Lleva dos años y medio destruyendo a Petro y acabó en la campaña del candidato de Petro. Qué incoherencia. Y eso se lo cobra la política después”, afirmó Zuleta.

El anuncio de Claudia López se daría este miércoles.

En desarrollo…

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