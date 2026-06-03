La excandidata presidencial Claudia López fijó su posición frente a la segunda vuelta de las elecciones de 2026 y descartó respaldar tanto a Abelardo de la Espriella como a Iván Cepeda, los dos aspirantes que disputarán la Presidencia el próximo 21 de junio.

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(Vea también: Fracaso de Claudia López en elección de hoy: casi empata en votos con Santiago Botero)

La exalcaldesa de Bogotá sorprendió durante una transmisión en redes sociales, donde dejó claro que no apoyará automáticamente a ninguno de los candidatos por diferencias que mantiene con ambos sectores políticos. Según explicó, ya tomó una decisión personal sobre su voto, aunque evitó anunciar públicamente por quién se inclinará.

“Yo por Abelardo de la Espriella no voy a votar, pero que nadie crea que en automático voy a votar por Iván Cepeda”, había afirmado López al referirse al escenario electoral que quedó definido después de la primera vuelta.

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La dirigente política, que obtuvo cerca de 215.000 votos en la jornada del 31 de mayo, insistió en que su postura no implica un respaldo directo a alguno de los proyectos que siguen en competencia.

“Así que yo no le voy a endosar a nadie ningún voto. Yo tengo mi voto”, agregó López este martes 3 de junio y dejó en libertad a sus votantes, luego de demostrar más lejanía con la campaña de Dela Espriella.

#ElGranReto2026 | La excandidata presidencial Claudia López (@ClaudiaLopez) le pidió al candidato Iván Cepeda (@IvanCepedaCast) que conquiste los votos del centro con propuestas y argumentos, y reiteró que no respaldará la candidatura de Abelardo De La Espriella… pic.twitter.com/7RlgJ1RgF3 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 4, 2026

¿Cuándo es la segunda vuelta presidencial?

Las declaraciones cobran relevancia porque el voto de centro aparece como uno de los sectores que buscarán conquistar tanto la campaña de Iván Cepeda como la de Abelardo de la Espriella durante las próximas semanas. Otros dirigentes que participaron en la contienda también comenzaron a definir posiciones o condiciones frente al balotaje.

La segunda vuelta presidencial se celebrará el 21 de junio, luego de que De la Espriella y Cepeda obtuvieran las dos mayores votaciones en la primera ronda electoral. El resultado definirá quién sucederá al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: