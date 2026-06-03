La excandidata presidencial Claudia López reaccionó al anuncio de Leonardo Huerta de apoyar a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial.

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Lo hizo a través de su cuenta en X, donde recordó los acuerdos que alcanzó con Huerta una vez terminó la campaña y dejó claro que, aunque respeta su decisión, no la comparte.

Claudia López le habló a Leonardo Huerta

En su mensaje, López evitó cuestionar o atacar a quien la acompañó como fórmula vicepresidencial durante la campaña presidencial.

Sin embargo, sí marcó distancia frente a la determinación de respaldar a De la Espriella en el balotaje del próximo 21 de junio.

“Leonardo y el país saben que respeto esa decisión, pero no la comparto”, agregó la exalcaldesa de Bogotá.

La publicación se produjo pocas horas después de que Huerta anunciara públicamente su apoyo al candidato que ganó la primera vuelta presidencial.

A @LeonardoHuertaG, su familia y movimiento inscriptor mi gratitud y aprecio.

Acordamos que quedábamos en amistad y gratitud mutua, pero también en libertad de tomar una decisión de cara a la segunda vuelta.

Leonardo y el país saben que respeto esa decisión, pero no la comparto. https://t.co/jXZIlwNF7M — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) June 3, 2026

Apoyo de Leonardo Huerta llamó la atención en la recta final de la campaña

La adhesión de Huerta causó reacciones en distintos sectores políticos debido a que durante la primera vuelta hizo parte de una propuesta que buscó posicionarse como una alternativa de centro.

Por esa razón, su respaldo a De la Espriella fue interpretado como un movimiento relevante dentro de la disputa por atraer a los votantes que quedaron sin candidato para la segunda vuelta.

Aunque López dejó claro que no acompaña la decisión de su excompañero de fórmula, también evidenció que ambos habían acordado mantener la libertad para fijar posiciones políticas una vez concluyera la primera etapa de la contienda electoral.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: