La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal se refirió a los acercamientos que la campaña presidencial de Iván Cepeda busca concretar con figuras políticas como Sergio Fajardo, Claudia López y Juan Daniel Oviedo de cara a la segunda vuelta presidencial.

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Desde el Congreso, Carrascal explicó que ya existen conversaciones en distintos niveles con sectores políticos y dirigentes que participaron en la primera vuelta. Sin embargo, aclaró que los contactos directos con los excandidatos serán liderados por el propio Cepeda.

Según Carrascal, la estrategia de la campaña ha consistido en distribuir las gestiones políticas entre distintos integrantes del movimiento para evitar mensajes contradictorios o eventuales tensiones durante las negociaciones.

“Hemos tenido conversaciones de otros niveles, hemos estado llegando a otros congresistas, por ejemplo. Es decir, nos hemos venido repartiendo políticamente las conversaciones de manera estratégica para no generar ningún tipo de contradicción o conflicto”, afirmó.

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#Política | El candidato Iván Cepeda, de manera directa, ya está adelantando contactos con Juan Daniel Oviedo, Sergio Fajardo y Claudia López, de cara a la segunda vuelta presidencial. Así lo confirmó María Fernanda Carrascal, nueva coordinadora de la campaña de Cepeda en Bogotá pic.twitter.com/VIY3xyZ4mr — La FM (@lafm) June 2, 2026

Iván Cepeda lideraría acercamientos con Fajardo, Claudia López y Oviedo

La representante señaló que el candidato presidencial será quien asuma personalmente las conversaciones con Sergio Fajardo, Claudia López y Juan Daniel Oviedo, tres figuras cuyos apoyos podrían resultar relevantes para la segunda vuelta.

“Nuestro candidato Iván Cepeda tiene la tarea con estos tres candidatos”, manifestó Carrascal durante su intervención.

La congresista explicó que la decisión busca mantener una interlocución ordenada y evitar que múltiples voceros intervengan en conversaciones que considera especialmente sensibles para la campaña.

“Él tiene en sus manos hacer ese contacto. No queremos meter las manos donde no es lo que queremos. Queremos que se haga de una buena manera”, concluyó.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

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