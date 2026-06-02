La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal participó en un encuentro con simpatizantes de la campaña presidencial de Iván Cepeda en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, donde hizo un llamado a fortalecer la movilización ciudadana y las actividades de apoyo al candidato en la recta final de la contienda electoral.

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Durante su intervención, la congresista insistió en que los seguidores de la campaña no deben quedarse a la espera de directrices específicas para promover actividades en favor de Cepeda. Según explicó, la invitación es a que las personas se organicen y actúen por iniciativa propia, aprovechando los espacios comunitarios y las formas de participación que consideren más efectivas.

“La campaña a nivel territorial, compañeros y compañeras, lo que nos estamos jugando son modelos. No esperar que la campaña les diga qué tienen que hacer, porque nosotros y nosotras sabemos”, afirmó Carrascal ante los asistentes.

“Necesitamos de toda la creatividad de la movilización. Pintemos muros, ventanas, salgamos a la calle, tomémonos todos los espacios. Arte, cultura, las universidades tienen que estar movilizadas”, expresó la congresista.

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Carrascal también invitó a los asistentes a ampliar las conversaciones con sectores que aún no respaldan la candidatura de Iván Cepeda. Según dijo, el objetivo es llegar a votantes de otras corrientes políticas y a habitantes de zonas apartadas de Bogotá para exponerles las propuestas de la campaña. Así mismo, volvió a mencionar la intención de conquistar los votos de excandidatos como Sergio Fajardo, Claudia López y Juan Daniel Oviedo.

“Tenemos que hablar con sus votantes uno a uno, los tenemos que convencer de estar acá, porque lo que está en riesgo, compañeros y compañeras, es la vida de todos y de todas”, manifestó.

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Pese a que el mensaje de Carrascal estuvo enfocado en la participación voluntaria, en redes sociales no tomaron bien sus palabras, puntualmente por la invitación a pintar establecimientos.

“Queremos una Colombia donde pensar diferente no sea motivo de agresión, donde la ciudad sea de todos y no de quienes con violencia imponen su ideología y intimidan”, fue una de las opiniones contrarias a lo dicho por Carrascal.

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