Las diferencias al interior del Centro Democrático habrían escalado en medio del nuevo panorama político del país. De acuerdo con una publicación de Semana, varios integrantes de la bancada reconocieron que existen tensiones entre distintos sectores del partido por la controversia que surgió por la elección del presidente del Senado.

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Según el medio, una de las principales preocupaciones gira alrededor de la relación a futuro entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y Abelardo de la Espriella, quienes parecen distanciarse porque el presidente electo decidió apoyar a Alfredo Deluque (del partido de la U) para que ocupe el citado cargo, y no a Honorio Henríquez, de la cantera del expresidente.

Aunque el liderazgo de Uribe sigue teniendo un peso determinante dentro del partido, algunos congresistas consideran importante mantener cercanía con De la Espriella, especialmente quienes respaldaron su candidatura presidencial durante la segunda vuelta.

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La revista, en su última edición impresa, indicó que otros dirigentes también apoyaron a De la Espriella desde la primera vuelta, pese a que la candidata oficial del Centro Democrático era Paloma Valencia.

De acuerdo con las fuentes consultadas por ese medio, esas diferencias políticas no desaparecieron con el paso de la campaña y hoy siguen marcando las posiciones de varios sectores de la bancada.

La publicación también señala que existe otro grupo de congresistas que considera complejo permanecer un nuevo periodo presidencial sin participación en el Gobierno, después de haber pasado los cuatro años de la administración de Gustavo Petro desde la oposición.

¿Qué otros hechos evidenciarían las diferencias dentro del Centro Democrático?

Según Semana, otro episodio que habría profundizado las diferencias internas se presentó durante la definición de las mesas directivas del Congreso. Fuentes consultadas por la revista aseguraron que Valencia impulsó la candidatura de Henríquez para la Presidencia del Senado, una decisión que, según esas versiones, terminó afectando la aspiración de Daniel Briceño de llegar a la Presidencia de la Cámara de Representantes.

La publicación agregó que las diferencias entre Briceño y el sector cercano a Valencia también se remontan a la pasada campaña presidencial. De acuerdo con Semana, ese grupo todavía cuestiona las críticas que el representante hizo a la decisión de escoger a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

En ese contexto, la revista recordó unas declaraciones de Briceño en las que afirmó que “todo iba bien hasta que llegó Oviedo a la campaña”. Según las fuentes consultadas por Semana, ese episodio sigue siendo uno de los puntos de fricción entre ambos sectores del partido.

Hasta el momento, el Centro Democrático y los dirigentes mencionados en la publicación no han emitido un pronunciamiento conjunto sobre las versiones divulgadas por Semana acerca de las presuntas diferencias internas de la colectividad.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.