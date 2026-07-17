A pocas semanas de entregar el poder, Gustavo Petro se refirió a uno de los símbolos a la espada de Bolívar, uno de los que más se ha referido durante su gestión y que marcó su posesión como presidente.

Sigue a PULZO en Discover

En medio de un reciente discurso, el primer mandatario aseguró que la espada de Bolívar saldrá con él de la Casa de Nariño, aunque no dio detalles del lugar al que será trasladada y si ya está en firme la orden para que esto suceda.

“Una flecha que va hacia las estrellas, no hacia el sifón. Yo a veces le digo la espada de Bolívar. Ahora me toca sacar la espada de Bolívar de aquí. Repito la historia. Repetir la historia es de lo que nos debemos escapar”, aseveró.

(Vea también: Petro hará su último viaje fuera de Colombia como presidente a lugar en el que poco lo quieren)

Lee También

En su intervención, Petro también se refirió a más temas relacionados con la historia y también, de cara a la posesión del nuevo Gobierno, se refirió a la importancia de no repetir hechos del pasado.

“La historia de ustedes, la mía, en ese pedazo del paso por el Liceo Francés, que no fue el mío, sino el de mis hijos, igualó ciertas cosas. Hay cosas parecidas, pero a mí me toca, para ustedes ser perdonados, de ustedes, solicitar el perdón judicial, ganarlo, y a mí, entregarlo a nombre del Estado”, afirmó.

(Vea también: ¿Quién fue la única funcionaria del gabinete que Petro mantuvo los 4 años?)

El presidente de la República saliente, Gustavo Petro, anunció que sacará la espada de Bolívar de la Casa de Nariño: “Repetir la historia es de lo que nos debemos escapar”. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/ekEWdSL5dk — Revista Semana (@RevistaSemana) July 17, 2026

Dónde ha estado la espada de Simón Bolívar

La espada de Simón Bolívar ha expuesta en distintos actos oficiales y apariciones públicas como una referencia al legado del Libertador y a los ideales que el mandatario ha asociado con su proyecto político.

El regreso de la espada al palacio presidencial ocurrió después de una exhibición temporal en la Casa Museo Quinta de Bolívar. Según explicó la Presidencia, la decisión buscaba acercar esta pieza histórica a los ciudadanos y permitir que quienes visitan la sede del Ejecutivo pudieran conocer parte de su historia.

La pieza, cuyo valor histórico ha sido reconocido durante décadas, ha tenido varios momentos de exposición pública. En 2023, el Ministerio de las Culturas reportó que la exhibición temporal en la Quinta de Bolívar permitió que miles de visitantes se acercaran al objeto, con un registro de 5.827 personas durante ese periodo.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.