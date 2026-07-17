El presidente electo Abelardo De La Espriella anunció un nuevo nombramiento dentro de su equipo diplomático y cultural: la diseñadora Silvia Tcherassi fue escogida como Embajadora Ad Honorem de la Moda, la Creatividad y la Identidad de Colombia.

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De acuerdo con la designación, la reconocida creadora tendrá como misión llevar la moda colombiana a escenarios internacionales, impulsar el talento creativo del país y destacar el valor del patrimonio artesanal nacional.

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🔵 El presidente electo Abelardo De La Espriella designó a la diseñadora Silvia Tcherassi como Embajadora Ad Honorem de la Moda, la Creatividad y la Identidad de Colombia. Según informó, su misión será promover la industria del diseño colombiano, el talento creativo nacional y… pic.twitter.com/KTKMHi4xUt — La FM (@lafm) July 17, 2026

La figura de embajadora ad honorem le permitirá representar a Colombia en espacios relacionados con la industria del diseño, con el objetivo de visibilizar el trabajo de artistas, diseñadores y comunidades artesanales.

Tcherassi es una de las diseñadoras colombianas con mayor reconocimiento internacional y su trayectoria incluye la presencia de sus colecciones en importantes vitrinas de la moda mundial.

#POLITICA | El presidente electo, Abelardo de la Espriella, designó a la diseñadora Silvia Tcherassi como Embajadora Ad Honorem de la Moda, la Creatividad y la Identidad de Colombia. Dijo que tendrá como misión “consolidar la moda como una herramienta de diplomacia cultural,… pic.twitter.com/fdj3xgd7T9 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 17, 2026

Con este nombramiento, el Gobierno electo busca darle protagonismo a la economía creativa y convertir la moda en una herramienta de promoción cultural del país.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.