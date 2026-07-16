Así lo reconoce el Digital News Report, el estudio anual más completo a nivel mundial sobre el consumo de noticias en internet. Dicho informe es elaborado por el Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford y se basa en cerca de 100.000 encuestas realizadas en 48 mercados globales.

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Desde el año 2023, Pulzo comenzó a aparecer en el Informe de Noticias Digitales del Instituto Reuters. Desde entonces, este medio ha permanecido en los primeros lugares ese importante ranking mundial, de gran credibilidad para la industria, una constante meritoria si se consideran factores que caracterizan el ecosistema mediático hoy, como la caída de la confianza en las noticias, y el impacto de las tecnologías y las redes emergentes, y hasta de la inteligencia artificial.

En el Informe de Noticias Digitales de este año, Pulzo ocupa el cuarto lugar. El listado de alcance semanal en línea lo encabezan El Tiempo online (30 %), Noticias Caracol TV online (22 %), Semana online (20 %) y Pulzo (19 %), en un contexto en el que sigue disminuyendo el alcance semanal de la televisión y la prensa escrita, y el ecosistema nacional se muestra cada vez más dependiente de las plataformas.

En el ranking, después aparecen medios como El Espectador online (16 %), Caracol Radio online (16 %), Blu Radio online (15 %), CityTv online (14 %), Noticias RCN TV online (14 %), Infobae.com (13 %), La Silla Vacía (12 %), Las2Orillas (12 %), CNN.com (12 %), RCN Radio online (12 %), El País online (12 %) y SeñalColombia.TV (11 %).

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En todo caso, el trabajo profesional de todos estos medios es más significativo si se tiene en cuenta que, como lo advirtió Jim Egan, investigador asociado sénior en el Instituto Reuters, en el resumen ejecutivo del informe de 2026, hay en todo el mundo una creciente y preocupante “plataformización” del consumo informativo.

“En el promedio en los mercados que analizamos, por primera vez las redes sociales y las plataformas de video son fuentes más populares que la televisión y los sitios web y las aplicaciones de los medios”, escribió Egan. “También aumenta la cantidad de usuarios que prueban los chatbots de IA como vía de acceso”.

Sus conclusiones indican que, en el mundo online, la gente prefiere cada vez más ver las noticias en lugar de leerlas, y a menudo recurre a una extensa gama de fuentes y voces. “Algunos actores nuevos son creíbles e innovadores, y hacen un aporte positivo a la variedad de opciones informativas”, continuó el investigador.

Pulzo y su impacto en elecciones y Mundial en este 2026

El escenario electoral que vivió el país en el primer semestre de este año impulsó el crecimiento en audiencia de Pulzo, sobre todo en el consumo de video y redes sociales. El streaming en vivo en la segunda vuelta presidencial, por ejemplo, creció un 12.7 % en vistas y un notable 28.4% en interacciones, lo que indica que la relevancia de este medio se mantuvo alta en medio del debate que se dio en plataformas digitales.

Las visualizaciones totales de clips se mantuvieron estables (alrededor de los 27.6 millones en ambas vueltas). Sin embargo, la gran victoria de la segunda jornada fue la calidad del engagement, se dispararon las interacciones un 193.3%. Esto se debió a la tracción masiva en Facebook VOD, donde los videos consiguieron un volumen histórico de comentarios y compartidos respecto a la primera vuelta.

En cuanto al Mundial de Fútbol, Pulzo Deportes consolidó una cobertura multiplataforma de alto impacto, llevando la información del torneo a miles de aficionados a través de transmisiones en vivo, redes sociales y su portal web. Hasta la instancia de semifinales, las emisiones especiales en TikTok y YouTube acumularon alrededor de 13 millones de visualizaciones, mientras que el contenido orgánico publicado en redes sociales alcanzó cerca de 20 millones de reproducciones en Instagram y 610.200 visualizaciones en TikTok, reflejando el interés constante de la audiencia por seguir cada detalle de la Copa del Mundo desde los canales digitales de Pulzo.

Los logros mencionados en los programas de deportes son el resultado de la innovación editorial que permitió adaptar la ausencia de derechos para transmitir la Copa Mundo a las tendencias de consumo de los usuarios en plataformas sociales.

Consumo en redes sociales y video sigue creciendo

En el caso de Colombia, en un año electoral marcado por la polarización, “el panorama mediático continúa atravesando cambios estructurales que lo alejan de la prensa tradicional”, advirtió Víctor García Perdomo, decano de la Escuela de Comunicación y director del Centro de Investigación para la Tecnología Digital y la Sociedad, de la Universidad de La Sabana.

El docente ratifica que las redes sociales y de video tienen “un papel central en la circulación de la información y en la confección de la agenda”. Durante el proceso electoral de este año, por ejemplo, “gran parte de la conversación ocurrió en plataformas como TikTok, X e Instagram, donde la atención a menudo se posaba en contenidos virales y mensajes de campaña”.

Con base en los hallazgos del Informe de Noticias Digitales del Instituto Reuters para este año, García Perdomo sostiene que “el video breve ocupa un lugar especialmente destacado, y tanto los medios como los actores políticos invierten cada vez más en este formato”.

Un fenómeno que evidencia su consolidación es el de los ‘influenciadores. El 35% de los encuestados dijo que se informa semanalmente mediante creadores o ‘influenciadores’ vinculados a las noticias. El índice más elevado se registra entre los jóvenes de 18 a 24 años: 40 %, según García Perdomo.

La gama de creadores e influenciadores abarca desde periodistas tradicionales hasta comentaristas independientes, algunos con afiliación política, y van incrementando su importancia como intermediarios en la comunicación política. Para ilustrar este hecho, el decano pone el ejemplo de la entrevista que le dio el presidente Gustavo Petro a Luis Fernando Villa, conocido como Westcol, para hablar sobre educación, seguridad y los jóvenes en la política.

“Colombia refleja una tendencia extendida en América Latina: el consumo de información producida por creadores e influencers está por encima de la media, lo que implica un reto para los medios tradicionales”, advierte el docente, que también llama la atención sobre el hecho de que la inteligencia artificial “desempeña un papel más visible en las redacciones colombianas, donde se experimenta con la automatización en la producción, curación y distribución de contenidos”.

Finamente, vale la pena exaltar que Pulzo se mantiene como el medio nativo digital que compite mano a mano con el top 5 de los medios masivos tradicionales en Colombia y sus versiones digitales, con las grandes OTTS y la dispersión de la atención de redes sociales.

* Pulzo.com se escribe con Z

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