Un nuevo hecho de violencia alteró el orden público en el Catatumbo. Un carro bomba explotó hacia la 1:00 de la tarde de este jueves 16 de julio en el sector La Uno, a pocos metros de una base militar del Ejército en el municipio de Tibú (Norte de Santander).

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Después de la detonación, tropas del Ejército aseguraron el perímetro mientras las autoridades iniciaron las primeras labores de inspección para establecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

Qué dijo el Ejército sobre el carro bomba que explotó en Tibú

En un comunicado, la Segunda División del Ejército Nacional informó que se activó un plan de reacción luego de la explosión y señaló que, de manera preliminar, el atentado habría sido perpetrado por integrantes de grupos armados organizados que delinquen en la región.

“A esta hora, se adelanta un plan de reacción en la base militar del municipio de Tibú, Norte de Santander, tras registrarse una acción terrorista mediante el empleo de artefactos explosivos, al parecer perpetrada por integrantes de grupos armados organizados que delinquen en la zona”, indicó la institución.

Hasta el momento, el Ejército informó que no se reportan militares muertos ni heridos por la explosión. Las autoridades tampoco han confirmado víctimas fatales entre la población civil y continúan verificando posibles afectaciones.

La institución agregó que las tropas reforzaron la seguridad en el área y mantienen operaciones para ubicar a los responsables del ataque.

#ComunicaciónOficial || A esta hora, se adelanta un plan de reacción en la base militar del municipio de Tibú, #NorteDeSantander, tras registrarse una acción terrorista mediante el empleo de artefactos explosivos, al parecer perpetrada por integrantes de grupos armados… pic.twitter.com/1SY4t0TTSl — Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) July 16, 2026

Cómo quedó la zona luego de explosión de carro bomba

Videos difundidos en redes sociales muestran el vehículo completamente destruido y envuelto en llamas a pocos metros de una estación de servicio.

La cercanía del automotor con la gasolinera generó momentos de tensión entre los habitantes del sector, debido al riesgo de que las llamas alcanzaran las instalaciones y provocaran una emergencia de mayores proporciones.

Las imágenes también evidencian daños materiales en la infraestructura de la estación de servicio, donde varios ventanales, puertas y parte del techo resultaron afectados por la onda explosiva.

Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras avanzan las inspecciones judiciales y las labores de verificación.

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