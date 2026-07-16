La discusión sobre el lugar donde Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia sigue abierta. Ahora, los secretarios generales del Senado y de la Cámara de Representantes aclararon qué dice la Constitución sobre el sitio en el que debe realizarse la ceremonia de posesión y si esta podría llevarse a cabo en una guarnición militar.

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El pronunciamiento se conoció luego de una consulta hecha por el equipo del presidente electo, en medio del debate que surgió tras anunciar su intención de jurar el cargo en una instalación de las Fuerzas Militares.

Qué respondió el Congreso sobre la posesión de Abelardo de la Espriella

Según reveló Blu Radio, el equipo de Abelardo de la Espriella consultó a los secretarios generales del Senado y de la Cámara de Representantes para conocer el alcance de las normas que regulan la posesión presidencial.

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En la respuesta, los funcionarios recordaron que el presidente de la República debe tomar posesión ante el Congreso, tal como lo establece la Constitución Política. Sin embargo, precisaron que la norma no fija un lugar específico para realizar la ceremonia.

De acuerdo con el documento citado por Blu Radio, la posesión debe hacerse ante el Congreso, “sin que la norma establezca una sede específica para la realización de este acto”.

Los secretarios también explicaron que, aunque la sede ordinaria del Congreso está en Bogotá, el Legislativo puede sesionar temporalmente en otro lugar si existe un acuerdo entre el Senado y la Cámara de Representantes.

Durante el programa ‘Voz Populi’, de esa cadena radial, la periodista Sylvia Patiño resumió el alcance del concepto:

“Aunque la sede del Congreso es en Bogotá, como el Congreso se puede trasladar, la posesión tiene que ser ante el Congreso, pero no obligatoriamente en la sede del Congreso”.

Qué falta para que la posesión sea en una guarnición militar

El concepto emitido por los secretarios del Congreso no implica que la ceremonia ya pueda hacerse en una instalación militar.

En días recientes, el presidente Gustavo Petro aseguró que, como comandante supremo de las Fuerzas Militares, no permitirá que una guarnición militar sea utilizada para la posesión de Abelardo de la Espriella.

Por esa razón, además de la posibilidad de que el Congreso sesione temporalmente fuera de su sede habitual, cualquier propuesta para adelantar la ceremonia en una instalación militar dependería de las decisiones que adopten las autoridades competentes sobre el uso de esos espacios.

Qué dice la Constitución sobre la posesión del presidente

El artículo 192 de la Constitución establece que el presidente de la República toma posesión de su cargo ante el Congreso el 7 de agosto, mediante el juramento constitucional.

No obstante, el texto constitucional no determina un lugar específico para la ceremonia, aspecto que fue precisamente el centro de la consulta elevada por el equipo del presidente electo.

La interpretación conocida este jueves sostiene que el requisito esencial es que la posesión se haga ante el Congreso de la República, mientras que la sede donde se celebre el acto podría variar si existe un acuerdo institucional que permita trasladar temporalmente las sesiones del Legislativo.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.