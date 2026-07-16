Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El expresidente Iván Duque entró en la controversia por el lugar donde Abelardo de la Espriella pretende asumir la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto y aseguró que existen alternativas jurídicas y logísticas para realizar un acto en una guarnición militar.

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Durante una entrevista con Noticias Caracol, Duque calificó como una “actitud mezquina” la decisión del presidente Gustavo Petro de impedir que las instalaciones militares sean utilizadas para la ceremonia del mandatario electo.

Así es la propuesta de Duque para la posesión de De la Espriella

Según Duque, De la Espriella podría cumplir primero con el acto constitucional ante el Congreso y posteriormente trasladarse a una instalación militar para encabezar una ceremonia simbólica.

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El exmandatario explicó que la juramentación podría adelantarse durante las primeras horas del 7 de agosto y que, posteriormente, el presidente electo tendría la posibilidad de realizar el homenaje que ha anunciado para los integrantes de la fuerza pública.

“Se puede acomodar”, sostuvo Duque, quien también mencionó la posibilidad de efectuar una juramentación simbólica dentro de la guarnición, sin que esta reemplace el procedimiento constitucional.

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La propuesta surge después de que Petro ordenara a las Fuerzas Militares abstenerse de prestar cualquier cuartel para la posesión. El mandatario saliente argumentó que continuará siendo el comandante supremo de la fuerza pública hasta el momento en que su sucesor preste juramento.

La decisión también depende del Congreso

El artículo 192 de la Constitución establece que el presidente de la República debe tomar posesión ante el Congreso. La norma no determina expresamente que la ceremonia tenga que celebrarse en el Capitolio Nacional, pero sí exige la presencia del Legislativo para la validez del juramento.

La Ley Quinta de 1992 permite que el Congreso traslade temporalmente su sede, siempre que la decisión sea aprobada por las dos cámaras. Sin embargo, todavía existe discusión sobre si esa facultad permitiría sesionar dentro de una instalación militar.

De la Espriella ha solicitado al nuevo Congreso que autorice el traslado de la ceremonia a una guarnición ubicada en el sur del país, como un homenaje a los militares y policías. La propuesta deberá ser estudiada después de la instalación del Legislativo el 20 de julio.

Duque defendió parte del Acuerdo de Paz

El expresidente también se refirió a las críticas del Gobierno entrante contra la Jurisdicción Especial para la Paz y el Acuerdo firmado con las antiguas Farc en 2016.

Duque manifestó que Colombia debe mantener los programas relacionados con el acceso a tierras, el desarme, la desmovilización, la reincorporación y la construcción de presencia estatal en las regiones históricamente afectadas por la violencia, el narcotráfico y la pobreza.

No obstante, cuestionó los resultados de la justicia transicional y aseguró que existe desilusión entre las víctimas por la falta de sanciones que considere proporcionales contra los máximos responsables de crímenes cometidos durante el conflicto.

La afirmación de Duque contrasta con la información oficial de la JEP. En septiembre de 2025, la jurisdicción dictó una sentencia contra integrantes del último Secretariado de las Farc por secuestros y otros crímenes de guerra y de lesa humanidad. En 2026, esas condenas y las primeras sanciones propias ya quedaron en firme, según la entidad.

La intervención de Duque refleja las tensiones que rodean el cambio de Gobierno: mientras Petro rechaza el uso de un cuartel para la posesión, De la Espriella insiste en una ceremonia con fuerte simbolismo militar y el Congreso tendrá la última palabra sobre la viabilidad del traslado.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.