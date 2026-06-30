Poco a poco, el país viene conociendo cuáles son las figuras que acompañarán en el gabinete ministerial al presidente electo Abelardo de la Espriella. Pero también comenzó a sonar uno de los cargos más importantes para el país: el del embajador de Colombia en Washington, en un momento en que las relaciones entre los dos países parece que volverán a su curso normal después de las afectaciones que sufrieron durante la administración del saliente mandatario Gustavo Petro.

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Medios y periodistas bien informados comenzaron a difundir este martes el nombre del expresidente Iván Duque como el diplomático que tendrá a cargo la representación del país ante el gobierno de Estrados Unidos. Su nombre, su trayectoria y su postura política de férrea oposición contra Petro hacen muy factible que el presidente electo De la Espriella se incline por el exmandatario y le haga el ofrecimiento.

“Se supone que esta semana conoceremos más miembros del gabinete, y le tengo un nombre que no es ministro, pero es muy, pero muy importante para Colombia: el embajador de nuestro país en Washington. Me he enterado que esta posición se la han ofrecido al expresidente Iván Duque, que se mueve además como pez en el agua en Washington”, informó Darcy Quinn, de La FM.

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“Vamos a ver si el expresidente se le mide a volver a tener jefe. Pero, sin duda, sería un nombramiento de lujo”, aseguró la periodista. “Un hombre con muy buenas relaciones en Washington, estuvo en el BID, conoce mucha gente dentro del Congreso [de Estados Unidos], conoce demócratas, conoce republicanos, los organismos multilaterales”.

Otro periodista que informó sobre el posible nombramiento de Duque en uno de los cargos diplomáticos más importantes del país fue Julio Sánchez Cristo, de Caracol Radio, que también destacó las buenas relaciones que sostiene el expresidente con diferentes actores políticos en la capital estadounidense. Ninguno de los dos periodistas, sin embargo, informó sobre las fuentes de sus informaciones.

De ser cierto, no sería la primera vez que un expresidente de Colombia es nombrado en la embajada de Washington. En el 2005, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez le entregó el cargo al también expresidente Andrés Pastrana, que gozaba, como Duque, de crédito y prestigio entre políticos estadounidenses de los dos partidos y otras esferas del poder en Estados Unidos.

Si bien el asunto de Duque se mueve en el terreno de las especulaciones, el cargo es clave para la entrante administración de De la Espriella, que, durante su campaña, recibió tres mensajes de apoyo del presidente Donald Trump, y aspira a meter a Colombia en el denominado Escudo de las Américas, la estrategia estadounidense de seguridad y hegemonía hemisférica inspirada en la vieja doctrina Monroe.

El nuevo embajador de Colombia en Estados Unidos también deberá impulsar, no solo las relaciones económicas entre los dos países, sino la idea de De la Espriella de que la potencia del norte evalúe, investigue y, si es necesario, castigue al presidente Petro o a sus funcionarios de ser hallados responsables de la comisión de delitos.

Un ejemplo son los ofrecimientos que le hizo el ex comisionado de Paz Danilo Rueda al ‘Clan del Golfo’ de no atacarlo y de entregar las cabezas de la fuerza pública que le resultaran incómodas a esa organización criminal. Ante las revelaciones que hizo Noticias Caracol empieza a tomar fuerza la tesis de que el exfuncionario habría llegado a pactos con una banda a la que Estados Unidos clasifica como terrorista.

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