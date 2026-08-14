La preocupación por un posible tsunami llegó hasta Colombia después de que un fuerte terremoto sacudiera Indonesia este viernes 14 de agosto. Sin embargo, de acuerdo las autoridades colombianas descartaron por ahora cualquier amenaza para la costa Pacífica del país.

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El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7,7, según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El epicentro fue ubicado aproximadamente a 62 kilómetros al noroeste de Ende, en la isla de Flores, y a 162 kilómetros al este-noreste de Labuan Bajo.

El terremoto tuvo una profundidad de apenas 10 kilómetros, una característica que generó preocupación por la posibilidad de que pudiera provocar un tsunami en zonas cercanas al océano Pacífico.

Ante las dudas que surgieron en Colombia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se pronunció y confirmó que el país no se encuentra bajo amenaza. La entidad informó que un análisis efectuado por la Dirección General Marítima (Dimar) descartó afectaciones para la costa Pacífica colombiana.

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De acuerdo con la @Dimarcolombia, no existe amenaza de #tsunami para la costa del #Pacífico colombiano tras el #sismo de magnitud 7,7 registrado a 69 km al noroeste de #Ende, Indonesia. #SNDATColombia. pic.twitter.com/hMAap9Vnmb — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) August 14, 2026

La UNGRD indicó que el terremoto registrado en Indonesia “actualmente no representa una amenaza de tsunami para Colombia”. De esta manera, no existe por ahora una alerta para las comunidades ubicadas en el litoral Pacífico nacional.

El sismo ocurrió en una zona conocida por su alta actividad sísmica. Esto, teniendo en cuenta que Indonesia hace parte del denominado Anillo de Fuego del Pacífico, región donde convergen varias placas tectónicas y que concentra numerosos terremotos y volcanes.

Esta ubicación explica por qué el archipiélago registra con frecuencia movimientos telúricos de gran intensidad. Indonesia está compuesto por más de 17.000 islas y cuenta con una población expuesta a este tipo de fenómenos naturales.

La isla de Flores, donde se ubicó el epicentro, tiene alrededor de dos millones de habitantes. Su capital, Ende, cuenta con aproximadamente 90.000 habitantes y se encuentra en la costa sur de la isla, en el lado contrario al punto donde se originó el terremoto.

Hasta el momento no se habían reportado víctimas mortales ni daños materiales asociados al fuerte movimiento telúrico.

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