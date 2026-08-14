Cinco días después del terremoto de magnitud 7,4 registrado en San José del Palmar (Chocó), el Servicio Geológico Colombiano (SGC) actualizó el balance de la actividad sísmica asociada al evento principal. Con corte a las 7:00 de la noche de este viernes 14 de agosto, la entidad informó que se han contabilizado 256 réplicas.

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(Vea también: Por qué siente que sigue temblando después del terremoto, aunque ya no haya un sismo)

Del total de movimientos registrados desde las 7:34 a. m. del 10 de agosto, 17 han tenido una magnitud superior a 3,0, mientras que dos alcanzaron una magnitud mayor a 4,0, de acuerdo con el reporte oficial del SGC.

Cuántas réplicas ha dejado el terremoto del 10 de agosto en Colombia

El nuevo consolidado evidencia que la actividad sísmica continúa en la zona del epicentro, aunque la gran mayoría de las réplicas han sido de baja magnitud.

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Los expertos recuerdan que este comportamiento es normal después de un terremoto de gran intensidad, pues las réplicas corresponden al proceso de reajuste de la corteza terrestre tras el sismo principal.

Por qué siguen ocurriendo réplicas después del terremoto

El Servicio Geológico Colombiano ha explicado que las réplicas pueden extenderse durante días, semanas e incluso meses, dependiendo de las características del evento principal. Además, no es posible predecir con exactitud cuántas ocurrirán ni cuándo terminará la secuencia sísmica.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la actividad sísmica e invitan a la ciudadanía a consultar únicamente los reportes oficiales para conocer las actualizaciones sobre el comportamiento del fenómeno.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.