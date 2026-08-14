Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Gremio comercial propone estrategias para ayudar a empresarios afectados por el terremoto

La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (FENALCO) presentó al Gobierno Nacional un conjunto de medidas orientadas a apoyar a los comerciantes perjudicados por el reciente terremoto, en busca de recuperar la actividad económica de las zonas afectadas. Según informó El Diario, la propuesta surgió en una reunión entre el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, y otros representantes gubernamentales, centrando sus esfuerzos en mitigar pérdidas, evitar cierres definitivos de negocios y preservar los empleos comprometidos en medio de la emergencia.

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Uno de los principales puntos expuestos fue la elaboración de un censo único que identifique a los comerciantes y establecimientos afectados por municipio, registrando empleos en riesgo y cuantificando las pérdidas. Este censo, de acuerdo con FENALCO, debe contar con una metodología validada y liderada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), e incluir visitas de verificación para garantizar la precisión de los datos, tarea que se haría en colaboración entre entidades públicas y privadas.

Otro eje de la propuesta consiste en la implementación de subsidios directos para empresarios cuyas pérdidas sean totales o parciales, junto con la renegociación y aplazamiento de créditos financieros. Además, se sugirió suspender o flexibilizar temporalmente el cobro de servicios públicos y entregar subsidios a la nómina de empresas improductivas, para reducir el impacto sobre los ingresos de trabajadores y empleadores. FENALCO también planteó alivios transitorios en los aportes a entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cajas de compensación.

Para robustecer estos apoyos, el gremio propuso crear empleos de emergencia mediante cuadrillas locales dedicadas a la limpieza y recuperación de establecimientos y zonas afectadas. Sobre los sectores estratégicos, FENALCO hizo énfasis en la atención a actividades como el turismo y la caficultura. Para el primero, sugirió una exención temporal del impuesto al consumo del 8 % a restaurantes, promoción de la oferta regional y programas que impulsen la reconversión laboral hacia servicios turísticos. En el caso de la caficultura, se destacó la necesidad de generar ingresos estables a los productores y fortalecer las cadenas locales de abastecimiento, además de explorar la opción de compra de futuros en conjunto con la Federación Nacional de Cafeteros.

En la reunión participaron entidades como Bancóldex, el Viceministerio de Desarrollo Empresarial, el Fondo Nacional de Garantías e iNNpulsa, enfocando sus esfuerzos en coordinar acciones que permitan reconstruir negocios, preservar empleos y reactivar la economía local. FENALCO anunció que mantendrá el acompañamiento a los empresarios afectados y continuará su trabajo articulado con el Gobierno Nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales medidas que FENALCO pidió al Gobierno para comerciantes afectados?

Las principales iniciativas presentadas por FENALCO incluyen la realización de un censo único de afectados, subsidios directos para empresarios que hayan perdido sus establecimientos, alivios y renegociación de créditos, suspensión temporal de cobros de servicios públicos y aportes parafiscales, apoyo a la nómina y creación de empleos de emergencia. Según El Diario, estas medidas buscan focalizar la ayuda y evitar cierres definitivos en los comercios afectados por el sismo.

¿Qué es el DANE y cuál sería su papel en el censo de comerciantes afectados?

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es la entidad responsable de la producción de estadísticas oficiales en Colombia. En la propuesta de FENALCO, el DANE jugaría el papel de autoridad técnica en la metodología y validación de la información del censo, asegurando cifras precisas y confiables sobre los establecimientos perjudicados por el terremoto.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.