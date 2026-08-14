Mientras continúan las labores de atención por el terremoto del pasado 10 de agosto, ya toma forma una propuesta legislativa que busca facilitar la reconstrucción de las viviendas destruidas y agilizar la entrega de subsidios a las familias damnificadas.

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De acuerdo con La FM, La iniciativa será presentada al Gobierno Nacional y al Congreso de la República con el propósito de actualizar la normativa sobre vivienda y construcción, de manera que el país pueda responder con mayor rapidez a emergencias de esta magnitud.

La propuesta fue explicada por Martha Isabel Serrano, gerente del grupo consultor Gestores de Vivienda, quien, citada por la emisora, aseguró que el objetivo es eliminar algunos obstáculos normativos que hoy retrasan la recuperación de las familias afectadas.

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“La oportunidad que tenemos de mejorar el sistema de edificación de vivienda en nuestro país, es una oportunidad valiosa que nace detrás de una situación trágica, pero que nos permite ser eficientes en el tiempo para dar una solución definitiva a las familias”, dijo Serrano.

Qué busca la propuesta de la llamada “ley anti-terremotos”

Uno de los principales objetivos es flexibilizar la asignación de subsidios de vivienda para que los hogares que perdieron sus casas puedan acceder con mayor rapidez a soluciones habitacionales.

La iniciativa también pretende actualizar la legislación sobre construcción para permitir sistemas más ágiles que mantengan los estándares de seguridad exigidos en Colombia.

Según Serrano, el terremoto representa una oportunidad para replantear la forma en que se construye vivienda en el país y fortalecer la capacidad de respuesta ante futuros desastres naturales.

Proponen construir viviendas industrializadas con normas de sismoresistencia

Uno de los cambios planteados consiste en impulsar sistemas de construcción industrializada que permitan levantar viviendas en menos tiempo sin sacrificar las condiciones de seguridad.

“Proponemos un sistema de edificación industrializado, que cumpla normas de sismo resistencia, pero que nos permita en un tiempo más corto atender la situación que tenemos en nuestro país”, explicó Serrano.

Además, la propuesta contempla aprovechar los decretos de emergencia económica que expida el Gobierno para acelerar los procesos de reconstrucción y facilitar la ejecución de las obras.

Alcaldes tendrían un papel clave para habilitar terrenos de forma exprés

Otro de los ejes de la iniciativa es agilizar la gestión del suelo en los municipios afectados.

La propuesta plantea que alcaldes y entidades territoriales habiliten de manera prioritaria terrenos aptos para construir nuevas viviendas mediante procedimientos más rápidos, lo que permitiría reducir los tiempos de respuesta para miles de familias que quedaron sin hogar.

Aunque el proyecto aún no ha sido radicado oficialmente, sus promotores esperan presentarlo con carácter urgente al Congreso para que pueda discutirse en el menor tiempo posible y sirva como una herramienta para acelerar la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto.

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La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.