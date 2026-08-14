La ola de solidaridad que despertó el terremoto en Colombia dejó una noticia alentadora. El Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó que ya no se requieren donaciones masivas de sangre, pues los 82 bancos de sangre del país cuentan con reservas suficientes para responder a la emergencia por el terremoto.

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La información fue divulgada por el periodista especializado en salud Ronny Suárez, quien explicó que el dato fue confirmado por el INS. Según indicó, entre el lunes y este viernes el país registró un promedio de 6.000 donantes diarios, una cifra que representa un incremento del 132 % frente a un periodo normal.

Gracias a esa respuesta ciudadana, las unidades de sangre han podido ser enviadas a las zonas afectadas para atender a las cerca de 4.000 personas lesionadas por el terremoto.

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INS confirmó que las reservas de sangre están abastecidas tras el terremoto

Aunque durante los primeros días de la emergencia las autoridades hicieron un llamado urgente para donar sangre, la situación cambió gracias a la masiva participación de los colombianos.

El INS confirmó que las reservas disponibles en los bancos de sangre permiten cubrir las necesidades inmediatas de los pacientes afectados por el desastre, por lo que, por ahora, no se requieren jornadas masivas adicionales.

Suárez destacó que el resultado refleja la solidaridad de miles de personas que acudieron a los diferentes puntos de donación en todo el país.

No obstante, el periodista insistió en que este anuncio no significa que la donación de sangre deje de ser necesaria, sino que debe hacerse de manera organizada para garantizar el abastecimiento durante los próximos meses.

Por qué piden donar sangre de forma escalonada y no toda al mismo tiempo

El llamado de las autoridades obedece a que la sangre y sus componentes tienen una vida útil limitada.

De acuerdo con la explicación compartida por Suárez, los glóbulos rojos pueden conservarse hasta por 41 días, mientras que las plaquetas solo duran alrededor de cinco días. En el caso del plasma, su almacenamiento puede extenderse entre seis y doce meses.

Si las donaciones se concentran en un mismo periodo, parte de esas unidades podría vencer antes de ser utilizada. Además, quienes donan sangre deben esperar entre tres y cuatro meses para volver a hacerlo, lo que podría causar un vacío en las reservas semanas después si todas las personas acudieron al mismo tiempo.

Por esa razón, la recomendación de los expertos es mantener un flujo constante de donantes durante todo el año y no únicamente en medio de una emergencia.

Esta es la explicación:

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Cuándo volverían a pedir donaciones de sangre en Colombia

El periodista indicó que es probable que dentro de unas dos semanas la Red Nacional de Bancos de Sangre, coordinada por el Instituto Nacional de Salud, vuelva a convocar jornadas de donación para mantener estables las reservas.

Las autoridades recuerdan que, más allá del terremoto, Colombia necesita sangre todos los días para atender a cerca de 1.000 pacientes que requieren transfusiones por accidentes, cirugías, tratamientos contra el cáncer, partos y otras emergencias médicas.

Por eso, la invitación es que los ciudadanos sigan atentos a los canales oficiales del Instituto Nacional de Salud y de los bancos de sangre del país para participar cuando se anuncien nuevas jornadas. El objetivo es garantizar que las reservas permanezcan estables y disponibles para quienes las necesiten, tanto durante esta emergencia como en la atención cotidiana del sistema de salud.

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