Por: Caracol TV

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Tras la liberación de un empresario en el Meta, quien se encontraba secuestrado por la estructura 39 de las disidencias de las Farc, liderada por alias Iván Mordisco, el Ejército Nacional compartió un video del momento cuando le avisaron a la mamá del hombre que estaba con vida. En el operativo de las Fuerzas Militares también se informó de tres capturas contra este grupo criminal.

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El empresario se llama José Luis Martínez Jaimes, y se encontraba en Mapiripán, Meta, secuestrado por el grupo ilegal hace alrededor de 11 meses. Hasta ese punto llegó el Ejército, este jueves 13 de agosto. En el operativo también se rescató a una menor de edad, cuya edad es desconocida. Además, se lograron las capturas de tres integrantes de las disidencias y la incautación de fusiles, proveedores, munición y material supuestamente utilizado por la estructura.

La llamada a la mamá de secuestrado liberado

El Ejército Nacional compartió un video de la llamada a la mamá de Martínez Jaimes avisándole que había sido libarado. A la mujer, cuyo nombre es Ilda, la saludó el coronel Alexander Cuenca, comandante de la vigecimosegunda brigada del Ejército Nacional, quien le informó que su familiar ya se encontraba a salvo.

“Ya estamos aquí sanos y salvos, en completa libertad”, le dijo el empresario a su madre. La mujer, conmovida, le agradecía a la Fuerza Pública por el rescate. “Dios lo bendiga, hijo (…) No lo puedo creer Mi corazón hermoso”, afirmaba en el video, entre lágrimas.

#ÚltimaHora🚨Ejército rescata en Mapiripán Meta, a pamplonés secuestrado por disidencias de las FARC al mando de alias ‘Mordisco’ En desarrollo de operaciones militares, el Ejército Nacional logró el rescate de José Luis Martínez Jaimes, oriundo de Pamplona, quien permanecía… pic.twitter.com/yITD0RzOPf — Esperanza Vargas Q (@EsperanzaVargaQ) August 14, 2026

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Se trata de uno de los primeros golpes del Ejército contra las estructuras criminales que afectan esta zona. Hace tres días, el Ejército dio de baja a alias Ruso o Alemán en este mismo municipio del Meta. El señalado principal cabecilla estaba al frente de la estructura 28, también de alias Iván Mordisco.

“Este resultado afecta de manera contundente el corredor logístico que conecta Arauca, Casanare, Guaviare y Meta, desde donde esta estructura coordinaba movilidad terrorista, abastecimiento, amenazas, homicidios y acciones criminales contra la Fuerza Pública y la población civil”, aseguró el Ejército Nacional.

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