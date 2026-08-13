El dolor que atraviesa Colombia después del terremoto llevó al departamento del Meta a darle un nuevo sentido a una de sus principales celebraciones culturales. La gobernadora Rafaela Cortés Zambrano anunció que el 58° Torneo Internacional del Joropo tendrá este año un propósito adicional: convertirse en una plataforma de solidaridad con las familias afectadas por la emergencia.

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La iniciativa fue denominada “Joropo con Corazón” y busca aprovechar la capacidad de convocatoria del tradicional evento para recolectar ayudas humanitarias y enviar un mensaje de acompañamiento a las regiones que enfrentan las consecuencias de la tragedia.

La decisión, según explicó la Gobernación del Meta, surgió de las conversaciones que Cortés ha sostenido con gobernadoras y gobernadores de diferentes departamentos en su condición de presidenta de la Federación Nacional de Departamentos.

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En esos encuentros, la mandataria conoció de primera mano las dificultades que afrontan los territorios afectados y consideró necesario que la respuesta fuera más allá de los mensajes de solidaridad.

“Durante estos días tendremos a miles de personas reunidas alrededor del joropo y decidimos convertir esa enorme fuerza en ayuda”, afirmó Cortés al explicar el propósito de la iniciativa.

¡Es ley del llanero darle la mano al que la necesita! Por eso hoy quiero pedirles que nos unamos como pueblo. Abrimos nuestro Gran Centro de Solidaridad en el Coliseo Álvaro Mesa Amaya para recibir las ayudas que enviaremos a las familias afectadas por esta tragedia. Estará… pic.twitter.com/ICmCgx1zan — Rafaela Gobernadora (@RafaelaCortesZ) August 13, 2026

El Meta también decidió modificar parte de la programación del Torneo en consideración a los tres días de duelo nacional decretados por el presidente de la República. Como parte de las decisiones adoptadas, la gobernadora Rafaela Cortés, el alcalde de Puerto López y Caballanos acordaron suspender la tradicional cabalgata del 58.° Torneo Internacional del Joropo.

Además, este jueves 13 de agosto se hará una misa solemne en el Parque Banderas, uno de los escenarios principales del Torneo. La eucaristía estará dedicada a las personas que perdieron la vida en el terremoto, así como a los heridos, sus familias y las comunidades damnificadas.

La ceremonia tendrá también un significado especial para el departamento del Meta, pues se ofrecerá una oración por los llaneros Ana Victoria Mejía Osorio y Miguel Ángel Fernández Estrada, quienes se encontraban en Pereira cuando ocurrió el terremoto y fallecieron en medio de la tragedia.

La Gobernación señaló que, por instrucción de Cortés, se ha acompañado a las familias de ambos llaneros en el traslado de los cuerpos y en los procesos relacionados con su velación y entierro.

De esta manera, el departamento busca que el Torneo continúe, pero bajo un ambiente acorde con el momento que atraviesa el país. “El país está de duelo y desde el Meta queremos acompañarlo con respeto”, manifestó la gobernadora.

Así se podrán entregar las ayudas

Uno de los principales componentes de “Joropo con Corazón” será la recolección de donaciones para las familias damnificadas por el terremoto.

Desde este miércoles, los ciudadanos podrán llevar sus aportes al Gran Centro de Solidaridad ubicado en el Coliseo Álvaro Mesa Amaya. La convocatoria está dirigida a los metenses, visitantes, empresarios y demás personas que quieran contribuir.

Durante los principales eventos del Torneo también se recibirán donaciones en especie, especialmente alimentos no perecederos y elementos de aseo. La campaña estará presente en diferentes actividades de la programación, entre ellas el homenaje a Jhon Onofre, el Joropódromo, los eventos artísticos y la premiación.

Es ley del llanero darle la mano al que llega. Y hoy la conciencia nos llama a darle la mano a Colombia. El momento que vive nuestro país no nos permite continuar como si nada hubiera pasado. Por eso, el Torneo Internacional del Joropo pone toda su fuerza cultural al servicio de… pic.twitter.com/jYAyjvEdLg — Rafaela Gobernadora (@RafaelaCortesZ) August 11, 2026

La intención es que la masiva asistencia que suele acompañar al Torneo Internacional del Joropo se convierta también en una oportunidad para recolectar elementos que posteriormente serán enviados a las comunidades que más los necesitan.

La Gobernación del Meta indicó que las ayudas harán parte de la movilización nacional denominada “Colombia, un solo corazón”, impulsada por el presidente Abelardo de la Espriella y la primera dama, Ana Lucía Pineda, para acompañar a las víctimas y damnificados.

Artistas cantarán por las víctimas

La solidaridad también llegará a través de la música. La programación artística del sábado 15 de agosto tendrá como uno de sus ejes la iniciativa “Joropo con Corazón”.

Para esa jornada, varios reconocidos exponentes de la música llanera ofrecieron su talento para rendir homenaje a las víctimas y enviar un mensaje de esperanza a las familias afectadas.

Entre los artistas anunciados se encuentran Jhon Onofre, Pio Abril, Wilton Gamez, Vitico Castillo, Milena Benites, Reinaldo Armas, Yaguazo, Armando Martínez y Villamil Torres, entre otros.

La Gobernación explicó que la intención no es desconocer el dolor provocado por la tragedia, sino utilizar la cultura como una herramienta para acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles.

“Colombia necesita escuchar mensajes de esperanza, de solidaridad y de amor”, señaló Cortés, quien agradeció a los artistas que decidieron participar en esta jornada.

De acuerdo con lo anunciado por la Gobernación, durante la próxima semana se presentará un balance de las ayudas recolectadas y una caravana humanitaria saldrá desde el Meta hacia uno de los territorios más afectados por el terremoto.

El objetivo será transportar los alimentos no perecederos y elementos de aseo entregados por ciudadanos, visitantes, empresarios, artistas y participantes del Torneo. La administración departamental destacó que el propósito es convertir las donaciones en una ayuda concreta para las comunidades damnificadas.

Así, mientras el Meta mantiene vivo uno de sus eventos culturales más importantes, también busca que la música, las tradiciones y la solidaridad de los llaneros se conviertan en una forma de acompañar a las víctimas y de contribuir a la recuperación de las comunidades golpeadas por la tragedia.

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