El subintendente Sebastián Daza y otros uniformados fueron los primeros en llegar a un edificio colapsado en el barrio Capri. Sin herramientas especializadas, removieron los escombros hasta encontrar a una mujer que pedía ayuda. Su perro también fue rescatado con vida.

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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto dejó escenas de angustia y destrucción en varias zonas del país. En Cali, una de las imágenes que ha quedado como símbolo de la emergencia es la de un grupo de policías que rescató con sus propias manos a una mujer atrapada entre los escombros de un edificio en el barrio Capri, al sur de la ciudad.

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El operativo estuvo liderado por el subintendente Sebastián Daza, quien junto con otros uniformados se convirtió en la primera línea de respuesta en ese punto de la capital vallecaucana. De acuerdo con el relato entregado por el policía a El País de Cali, en ese momento no contaban con herramientas especializadas ni equipos de rescate.

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El sismo ocurrió hacia las 7:34 de la mañana. Para ese momento, Daza y su equipo se encontraban terminando su turno y se movilizaban por la carrera 66 con la autopista.

“Lo que hicimos fue parar y esperar a que pasara”, relató el subintendente a El País de Cali.

Sin embargo, apenas había transcurrido alrededor de un minuto cuando recibieron una alerta sobre el colapso de un edificio de cinco pisos ubicado en la carrera 72 con calle 10 Bis, en el sector de Capri.

Los uniformados se desplazaron inmediatamente hacia el lugar. Al llegar, encontraron una escena crítica: polvo, restos de la estructura y olor a gas, mientras desde el interior se escuchaban voces de personas que necesitaban ayuda. Daza pidió apoyo a otras patrullas y decidió ingresar a la edificación.

Fue entonces cuando escucharon los gritos desesperados de una mujer que había quedado atrapada. La víctima les pedía que la sacaran de allí y, debido al intenso dolor que sentía, incluso llegó a pedirles que le cortaran una pierna.

Los policías siguieron su voz hasta localizarla. La mujer estaba atrapada entre placas de concreto, varillas, partes del techo y otros fragmentos de la estructura que se habían desplomado. El problema era que no tenían maquinaria ni herramientas adecuadas para remover los materiales. Ante la falta de equipos, los uniformados comenzaron a retirar los escombros manualmente.

“Lo hicimos con las manos, sin herramientas, sin absolutamente nada”, explicó Daza en declaraciones recogidas por El País de Cali.

La operación requería especial cuidado, pues cualquier movimiento podía provocar un nuevo desplazamiento de las estructuras y poner en riesgo tanto a la mujer como a los policías.

Según explicó el subintendente, en algunos momentos tuvieron que utilizar incluso su propio cuerpo para sostener los bloques mientras otro uniformado retiraba los materiales. Mientras avanzaban, los policías hablaban constantemente con la víctima para mantenerla consciente y tranquilizarla. Después de varios minutos de trabajo, finalmente consiguieron liberar a la mujer.

El rescate se concretó aproximadamente a las 8:48 de la mañana, poco más de una hora después del fuerte movimiento telúrico. La mujer fue sacada entre los escombros mientras las personas que permanecían en el lugar aplaudían. Posteriormente, fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica debido a los golpes y laceraciones que presentaba.

Mientras avanzaban en la remoción, los policías descubrieron que la mujer no estaba sola. Debajo de sus piernas también había quedado atrapado su perro.

“Solo vimos la cara del perrito tratando de respirar en medio del polvo y los escombros”, contó Daza al medio caleño.

Con ayuda de varias personas que se encontraban en la zona, los uniformados también consiguieron liberar al animal. El perro sobrevivió y posteriormente fue entregado a un familiar de la mujer, quien llegó al lugar visiblemente afectado por la situación.

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El rescate de esta mujer y su mascota fue apenas una de las labores que los policías realizaron durante la emergencia. Daza aseguró que el equipo continuó trabajando durante prácticamente todo el día, participando en las labores de búsqueda y atención de personas afectadas por el terremoto.

“Nosotros trabajamos incansablemente hasta las 8:00 o 9:00 de la noche del lunes; prácticamente duramos 24 horas trabajando porque la prioridad de nosotros era salvar vidas”, manifestó.

El caso ocurrido en Capri refleja las dificultades que enfrentaron los organismos de respuesta durante las primeras horas posteriores al terremoto. Sin maquinaria especializada y con una emergencia que todavía estaba desarrollándose, los uniformados utilizaron sus propios recursos para intentar encontrar personas con vida entre los restos de las edificaciones.

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