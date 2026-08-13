El Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmó este jueves 13 de agosto el fallecimiento de un ciudadano español con doble nacionalidad como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado lunes.

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Según recogió Caracol Radio, el anuncio fue hecho por el ministro José Manuel Albares, quien expresó sus condolencias a los familiares de la víctima. La confirmación se conoció mientras las autoridades colombianas y los organismos de socorro mantienen las labores de búsqueda y atención en las regiones más afectadas por el movimiento telúrico.

El Gobierno español indicó que tanto la Embajada de España en Colombia como el Consulado continúan disponibles para atender a ciudadanos españoles que requieran asistencia y para mantener el seguimiento de los casos pendientes.

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#MUNDO El Ministerio de Exteriores de España ha confirmado un español fallecido en el terremoto de Colombia. Vía: @Laurasanchez83 https://t.co/qVSnCpbdgu — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 13, 2026

¿Cuántos españoles están desaparecidos tras terremoto en Colombia?

La situación de los ciudadanos españoles que no habían podido ser contactados también tuvo una actualización. Según Exteriores, la cifra pasó de 75 personas sin localizar a 12, una reducción que se produjo conforme las autoridades lograron establecer contacto con ciudadanos que permanecían incomunicados después del terremoto.

El dato supone un cambio frente al reporte entregado en los primeros días de la emergencia, cuando el Gobierno español llegó a contabilizar 164 personas sin localizar. En ese momento no se tenía constancia de españoles fallecidos o heridos.

Ahora, con la confirmación del fallecimiento, España mantiene el seguimiento de las personas que todavía no han podido ser ubicadas.

España enviará ayuda a las zonas afectadas

Además de la atención consular, el Gobierno español anunció un primer paquete de ayuda de un millón de euros para apoyar la respuesta humanitaria en Colombia. Los recursos estarán destinados a elementos como refugios, kits de agua y saneamiento y asistencia al personal sanitario.

Enviamos un primer paquete de 1M€ de ayuda urgente al pueblo hermano de Colombia desde @AECID_es: medicamentos, kits de primera necesidad y apoyo al personal médico. @EmbajadaEspCol y @CGEspBogota operativos para los españoles. Telf. emergencias: +573164733216, +34 910001249 — José Manuel Albares (@jmalbares) August 12, 2026

La emergencia continúa en varias regiones del país. El balance conocido este jueves registra 265 personas fallecidas, 3.494 heridas y 496 desaparecidas, mientras más de 53.800 personas aparecen entre las afectadas por el terremoto.

La información sobre la víctima española fue confirmada por el Gobierno de ese país, aunque Exteriores no ha divulgado públicamente la identidad del fallecido.