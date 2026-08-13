El terremoto de magnitud 7.4 que se presentó el 10 de agosto en Colombia dejó una de las historias más dolorosas en Cali con el colapso de una vivienda en el barrio Cuarto de Legua, donde se encontraba la familia Saavedra Caicedo. Jairo Saavedra, su esposa Vicky Caicedo y sus tres hijas trillizas, Ana María, Sofía e Isabela, quedaron atrapados entre los escombros.

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La familia intentaba salir del inmueble cuando la estructura se desplomó. En medio de las labores de rescate, Ana María fue localizada con vida y trasladada a una clínica de Cali para recibir atención médica. Sus familiares, entretanto, continuaron esperando noticias de los demás integrantes que permanecían bajo los restos del edificio.

Con el paso de las horas, la emergencia dejó un desenlace cada vez más doloroso para los allegados. Las autoridades y los equipos de rescate mantuvieron las labores de búsqueda mientras familiares y vecinos permanecían en el lugar pendientes de cualquier señal.

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La familia que quedó atrapada en Cuarto de Legua

El caso ocurrió en un inmueble ubicado en la carrera 58 con calle 3, en el barrio Cuarto de Legua, uno de los sectores de Cali afectados por el fuerte movimiento sísmico. Familiares habían pedido apoyo para continuar con la búsqueda y facilitar el trabajo de quienes removían los escombros.

Antes de conocerse el desenlace, los allegados mantuvieron la esperanza de encontrar con vida a quienes seguían desaparecidos. Incluso durante las labores se reportaron momentos en los que los rescatistas guardaron silencio para intentar identificar posibles señales provenientes del interior de la estructura.

La historia de los padres y sus trillizas se convirtió así en uno de los casos que más conmovieron a Cali durante las labores de rescate posteriores al terremoto, en una emergencia que dejó numerosas viviendas y edificaciones destruidas en la ciudad.

El drama de las familias que siguen buscando a sus seres queridos

El caso de los Saavedra Caicedo también refleja la dificultad de las operaciones de rescate en edificaciones completamente colapsadas. Los organismos de socorro han tenido que trabajar entre estructuras inestables y grandes cantidades de escombros mientras familiares esperan información sobre sus seres queridos.

En Cali, las labores de búsqueda continuaron en diferentes puntos de la ciudad, al tiempo que aumentaron los llamados de las autoridades y de organizaciones de emergencia para facilitar el trabajo de los rescatistas y mantener despejadas las zonas donde se desarrollan las operaciones.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.