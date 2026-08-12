Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa continúa su trabajo solidario y humano brindando ayuda a las ciudades seriamente afectadas por el reciente terremoto. En una noche marcada por la esperanza, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá informó el 11 de agosto de 2026 sobre un nuevo logro en Pereira: otra persona fue rescatada de entre los escombros. El equipo USAR (Urban Search and Rescue, en inglés), especializado en búsqueda y rescate urbano, fue enviado desde Bogotá y ha desempeñado labores de evaluación de estructuras, detección de potenciales víctimas y organización de los puntos de intervención en Cali y Pereira, dos de las ciudades más impactadas por el desastre, según comunicó el organismo de socorro en su perfil oficial en la red social X.

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De acuerdo con la información divulgada por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, Daniela Largos Sánchez, de 32 años, logró sobrevivir luego de permanecer 36 horas bajo los escombros. El rescate se consiguió gracias a la coordinación entre los Bomberos de Pereira y la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional (PONALSAR), en conjunto con el equipo USAR de Bogotá, cuya labor fue reconocida y difundida a través de videos en plataformas oficiales.

En medio de estas labores, destaca el trabajo de Johana Mejía, miembro del equipo de bomberos de Bogotá, quien relató cómo lograron establecer contacto con Daniela mientras esta permanecía atrapada. Mejía acompañó a Daniela durante varias horas, convirtiéndose en un apoyo fundamental hasta que finalmente pudo ser sacada con vida. Según su testimonio, el rescate de compatriotas en situaciones tan críticas es un motivo de orgullo y satisfacción personal y profesional.

La solidaridad de Bogotá quedó reflejada en el despliegue de 126 personas que, según el alcalde mayor Carlos Fernando Galán, han trabajado incansablemente en Cali y Pereira no solo en rescate, sino en apoyo logístico y humanitario a las comunidades más afectadas. El alcalde destacó la organización y compromiso del equipo USAR, así como la respuesta altruista de la ciudadanía, que también se ha movilizado en puntos de acopio de donaciones.

En suma, las acciones conjuntas de los equipos de búsqueda, los testimonios de quienes sobreviven y la entrega de los rescatistas ratifican la relevancia de la articulación institucional ante emergencias, así como el valor de la solidaridad en los momentos más difíciles.

¿Cómo fue el rescate de Daniela Largos Sánchez tras el terremoto en Pereira?

Daniela Largos Sánchez fue rescatada con vida luego de permanecer 36 horas bajo los escombros en Pereira. El equipo USAR de Bogotá actuó de manera coordinada junto a los Bomberos de Pereira y la unidad PONALSAR de la Policía Nacional. Durante el operativo, Johana Mejía, rescatista bogotana, permaneció a su lado, dándole apoyo mientras los equipos lograban su extracción y asegurando un trabajo de acompañamiento crucial.

¿Qué funciones cumple el equipo USAR y cómo actúan en emergencias?

El equipo USAR (Urban Search and Rescue, por sus siglas en inglés) cumple la misión de evaluar estructuras colapsadas, localizar posibles víctimas y organizar las labores de rescate en entornos urbanos afectados por desastres como terremotos. En emergencias recientes en Cali y Pereira, estos equipos realizaron un trabajo articulado e itinerante, apoyando de manera eficaz tanto las acciones de búsqueda como las intervenciones de salvamento, bajo la coordinación de organismos oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.