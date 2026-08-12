Por: El Espectador

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Con el objetivo de brindar apoyo frente a la crisis ocasionada por el terremoto de magnitud 7,4, la Secretaría de Salud de Bogotá ha implementado diversas acciones para asistir a las regiones más golpeadas de Colombia, entre ellas Cali, Pereira, Manizales y Quibdó. Según los datos más recientes del Puesto de Mando Unificado (PMU) del Gobierno Nacional, son 49.214 las personas afectadas por este desastre natural. Como parte de esta respuesta, el sector salud de Bogotá no solo ha promovido activamente la donación de sangre, sino que también ha puesto en marcha un hospital de campaña con insumos altamente especializados y personal médico calificado.

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El hospital de campaña está compuesto por cuatro módulos independientes, con aislamiento isotérmico en techos y paredes, además de sistemas de aire acondicionado con filtros EPA (alta eficiencia en partículas), pisos adaptados a tráfico pesado y fáciles de desinfectar, red eléctrica interna con iluminación blanca, así como duchas e inodoros. Así lo informó la Secretaría de Salud en un comunicado reciente. Estos módulos, que cuentan con 40 camillas hospitalarias plegables y otros equipos básicos, están listos para ser desplegados en las zonas que lo requieran, confirmó el secretario de Salud, Gerson Bermont, en entrevista con El Espectador. Por ahora, uno de ellos será enviado al Valle del Cauca, mientras los otros tres esperan la autorización del Ministerio de Salud para su ubicación definitiva.

En materia de atención médica avanzada, Bogotá ha ofrecido la entrega de 102 ventiladores invasivos para pacientes críticos en Unidades de Cuidado Intensivo (UCI), 30 ventiladores no invasivos del tipo BPAP (para soporte respiratorio), 95 bombas de infusión para administración precisa de medicamentos y ocho monitores multiparámetro para fortalecer centros de salud con infraestructura afectada. Además, la red hospitalaria pública y privada de la capital se mantiene en estado de alistamiento para recibir pacientes trasladados desde las zonas de desastre, señaló Bermont.

La Secretaría de Salud también reiteró la disposición de trasladar personal médico especializado y procesar muestras epidemiológicas, en coordinación con el Ministerio de Salud; para esto, solicitan que el Gobierno Nacional defina con precisión las necesidades prioritarias y la coordinación logística. Por otro lado, Bogotá ya ha logrado enviar cerca de 249 bolsas de sangre a ciudades afectadas, resaltando la solidaridad de los ciudadanos. Finalmente, se ha declarado la alerta roja hospitalaria en varios departamentos, lo que obliga a los centros asistenciales a reorganizarse para responder rápidamente a la emergencia.

¿Por qué se declara alerta roja hospitalaria tras un terremoto?

La alerta roja hospitalaria implica que los hospitales ajustan sus prioridades y reorganizan su red de atención para responder a un número inusual de pacientes y casos graves, como consecuencia directa de desastres naturales. Esta medida permite agilizar la gestión hospitalaria y enfocar todos los recursos en las necesidades más urgentes derivadas de la emergencia.

¿A dónde se han enviado las donaciones de sangre desde Bogotá por el terremoto?

De acuerdo con la Secretaría de Salud, Bogotá ha enviado alrededor de 249 bolsas de sangre a ciudades como Cali, Buenaventura y Quibdó. Estas donaciones han resultado fundamentales para atender a los pacientes en regiones afectadas por el terremoto, evidenciando la importancia de la participación ciudadana en situaciones de crisis.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.