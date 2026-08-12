Por: Portal Bogotá

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Bogotá se convierte nuevamente en el epicentro de la solidaridad a través de la cultura y la música. En respuesta a la emergencia nacional provocada por el reciente terremoto en Colombia, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y en alianza con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, anunció la realización del ‘Concierto de solidaridad’. El evento se llevará a cabo el sábado 15 de agosto a las 4:00 p. m. en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, según información difundida por la Alcaldía.

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El propósito principal de este concierto es recaudar fondos y donaciones en especie para las familias y comunidades damnificadas especialmente en zonas como Chocó, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca, de acuerdo con lo comunicado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá en sus redes sociales. La entrada al concierto, que se adquiere con boletería a través de la plataforma TuBoleta, será donada íntegramente a la causa humanitaria. Adicionalmente, durante la jornada, el Auditorio Fabio Lozano funcionará en el interior como punto de acopio para donaciones físicas.

Entre los elementos que se recibirán se incluyen agua potable embotellada, cobijas, colchonetas, sábanas, alimentos no perecederos —como arroz, aceite, pastas y leche en polvo—, artículos de higiene personal como jabón y papel higiénico, así como suministros de primeros auxilios: guantes quirúrgicos, tapabocas y gasas estériles. Quienes deseen contribuir pueden hacerlo de dos maneras: comprando la entrada al concierto o llevando los insumos mencionados al punto de acopio dispuesto, precisa la Secretaría de Cultura.

La Orquesta Filarmónica de Bogotá estará bajo la batuta del director venezolano Enluis Montes Olivar, con la participación especial del pianista bogotano Daniel Díaz Padilla como solista. El repertorio incluirá piezas emblemáticas de Carl Maria von Weber y Piotr Ilich Chaikovski, así como el Concierto para piano No. 1 de Serguéi Rajmáninov, interpretado por Díaz Padilla.

Con esta iniciativa, Bogotá reafirma su compromiso con la solidaridad, utilizando la música tanto como un lenguaje universal como un puente para acompañar a quienes más lo necesitan tras la tragedia. Para quienes deseen unirse, la cita es en la Carrera 4 #22-40, Universidad Jorge Tadeo Lozano, con boletería disponible en TuBoleta.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede usted aportar a los damnificados del terremoto asistiendo al concierto solidario en Bogotá?

Usted puede contribuir de dos maneras principales: adquiriendo una entrada para el concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, cuya recaudación será destinada a los afectados, o llevando donaciones en especie al punto de acopio instalado en el Auditorio Fabio Lozano durante la jornada. Entre las donaciones aceptadas se encuentran alimentos no perecederos, insumos de higiene personal y suministros médicos básicos.

¿Cuál es el objetivo principal del concierto de solidaridad organizado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá?

El concierto busca recaudar fondos y recolectar ayuda material destinada a las personas y comunidades afectadas por el terremoto en Colombia, especialmente en regiones como Chocó, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca. El evento combina arte y solidaridad, permitiendo que la cultura se convierta en una herramienta para el apoyo y la reconstrucción comunitaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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