Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la participación ciudadana se convierte en un pilar esencial para transformar las comunidades y construir soluciones junto a sus habitantes. De acuerdo con la Alcaldía Local de Chapinero, se abrió la etapa denominada "Proyecta Local de los Presupuestos Participativos 2026", un escenario en el que las personas residentes pueden presentar iniciativas que fortalezcan el bienestar y el desarrollo de su entorno. Este mecanismo impulsa a las comunidades a involucrarse en decisiones clave y fomenta la construcción colectiva en busca de beneficios tangibles para los barrios.

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Según información divulgada por la Alcaldía Local de Chapinero, durante esta fase las y los ciudadanos tienen la oportunidad de presentar propuestas relacionadas con el mejoramiento de parques, espacios públicos, actividades deportivas y recreativas, proyectos culturales, acciones para la protección del medio ambiente, o alternativas que generen impacto positivo para sus sectores. De acuerdo con lo expresado por Catherine Chaves, alcaldesa local, “las grandes transformaciones de Chapinero también nacen de las ideas de sus habitantes. Proyecta Local es una oportunidad para que la ciudadanía participe, proponga y ayude a construir soluciones para su entorno”.

La convocatoria está dirigida a toda la ciudadanía de Chapinero y ofrece varias modalidades de participación, según detalló la alcaldía en su página oficial. Quienes estén interesados pueden registrar propuestas hasta el 15 de agosto de 2026, ya sea de forma presencial en la Oficina de Participación de la Alcaldía Local de Chapinero, en un horario comprendido de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., o acercarse a los puntos itinerantes ubicados en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, calle 82 # 10-69, y en la Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, calle 62 # 5-85. Además, existe la opción de presentar las ideas de manera virtual, a través del portal www.participacion.gobiernobogota.gov.co.

La intención de la Alcaldía Local es fortalecer la participación activa del vecindario y hacer que sean sus propias propuestas las que respondan a los retos de la localidad, promoviendo así una Chapinero más dinámica, incluyente, sostenible y en conexión constante con las necesidades de sus habitantes.

¿Qué son los presupuestos participativos en Chapinero y cómo funcionan?

Los presupuestos participativos en Chapinero corresponden a un mecanismo por medio del cual las y los habitantes pueden proponer y decidir en qué proyectos o acciones se debe invertir parte de los recursos públicos de la localidad, permitiendo una gestión enfocada en las necesidades reales de la comunidad.

¿Cómo pueden participar los ciudadanos en la etapa Proyecta Local de Chapinero?

Para participar en la etapa Proyecta Local, la ciudadanía debe registrar sus iniciativas antes del 15 de agosto de 2026, de manera presencial en la Alcaldía Local de Chapinero o puntos itinerantes, o virtualmente por la página www.participacion.gobiernobogota.gov.co, asegurando así la inclusión de sus propuestas en este proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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