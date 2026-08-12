Por: Portal Bogotá

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La movilidad en Bogotá durante la mañana del miércoles 12 de agosto de 2026 presentó múltiples inconvenientes en diferentes localidades, de acuerdo con la información oficial de la Alcaldía de Bogotá y el sistema de transporte masivo TransMilenio. Desde tempranas horas, varios siniestros viales alteraron el tránsito y afectaron la operación de importantes corredores viales en la ciudad.

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Uno de los hechos más relevantes ocurrió en la avenida Caracas, a la altura de la calle 26, donde un siniestro vial entre un bus articulado de TransMilenio y un ciclista, en el sentido sur hacia el norte, generó una afectación significativa en la operación de la troncal Caracas. Como resultado, y según datos del sistema de TransMilenio, la estación Calle 26-Atrio suspendió temporalmente su servicio y algunos buses fueron desviados por la avenida NQS para intentar mitigar la congestión.

Además, la misma troncal Caracas requirió la implementación de contraflujo, estrategia que permite que los buses circulen en sentido contrario al habitual para optimizar el paso durante emergencias de tráfico. Este tipo de medidas causa variaciones en la frecuencia y los recorridos de los servicios, afectando el desplazamiento de cientos de pasajeros que diariamente dependen de TransMilenio para movilizarse en Bogotá.

Durante la mañana también se registraron otros accidentes en distintas zonas. En Santa Fe, Barrios Unidos, Los Mártires, Tunjuelito, Suba y Fontibón, hubo siniestros entre motocicletas, automóviles, tractocamiones y un incidente con un automóvil que chocó contra un poste en Usaquén. Cada uno de estos hechos requirió la presencia de unidades de tránsito asignadas al lugar, lo que demuestra la magnitud de la afectación sobre el flujo vehicular. El grupo Guía de tránsito estuvo presente en distintos puntos críticos para agilizar el tráfico en corredores afectados, especialmente sobre la avenida Boyacá y la autopista Norte.

La acumulación de estos siniestros viales evidencia la fragilidad de la movilidad bogotana frente a imprevistos, especialmente en horas pico, y la compleja logística requerida para restablecer el flujo normal en una urbe donde el volumen de vehículos y usuarios de transporte público es alto. Los reportes oficiales no indican la gravedad de las lesiones, pero sí confirman la intervención inmediata de las autoridades y la coordinación para normalizar la operación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectaron los siniestros viales de hoy la operación de TransMilenio en Bogotá?

Durante la mañana del 12 de agosto de 2026, los incidentes en la avenida Caracas y otros puntos obligaron a suspender temporalmente la estación Calle 26-Atrio y a desviar buses por la avenida NQS, lo que afectó la frecuencia y continuidad de los servicios en la troncal Caracas. Estas medidas causaron retrasos y alteraciones para los usuarios habituales del sistema.

¿Qué significa la estrategia de contraflujo utilizada en TransMilenio?

El contraflujo es una medida de contingencia en la que los buses de TransMilenio circulan en sentido contrario al habitual en una vía, con el fin de agilizar la movilidad durante emergencias o bloqueos. Así se busca reducir los tiempos de espera y permitir que los usuarios avancen mientras las autoridades atienden el incidente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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