Por: Portal Bogotá

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Bogotá, bajo la estrategia ‘Mi ciudad, mi casa’, planea transformar su modelo de alumbrado público con el objetivo de tener un sistema más inteligente, capaz de detectar fallas en tiempo real, anticipar daños, reforzar la seguridad y responder ante emergencias utilizando tecnología moderna. Esta revolución trae consigo preguntas clave sobre el futuro del servicio, especialmente ahora que el contrato bajo el Convenio 766 de 1997 con ENEL Colombia finalizará el 30 de noviembre de 2026.

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De acuerdo con información proporcionada oficialmente por el Distrito, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y otras entidades están trabajando para garantizar la continuidad y una transición ordenada del servicio. No solo se preparan en logística y previsión presupuestal sino también en un modelo que privilegie la modernización, la eficiencia energética y la consolidación de una red de iluminación inteligente. Las decisiones precisas sobre cómo se gestionará el sistema a mediano y largo plazo se tomarán cuando concluyan los estudios y se cuenten con las autorizaciones necesarias, evitando cualquier interrupción en el servicio.

En cuanto a la participación de ENEL después de la finalización del convenio, la administración distrital aclara que no existe una obligación de permanencia automática para esta empresa, ni exclusión anticipada de otros posibles operadores. El diseño del próximo modelo dependerá de los estudios en curso y se seleccionará al operador o los operadores de acuerdo con los lineamientos contractuales y jurídicos vigentes. Además, el Distrito busca incrementar su participación en la infraestructura, que hoy es propiedad de ENEL en un 97%. El objetivo es que, con nuevas estrategias de financiación y tecnología, al menos el 30% de las luminarias pasen a ser de Bogotá en diez años.

El financiamiento de la modernización no busca compensar errores históricos, sino asegurar recursos permanentes para obtener un alumbrado eficiente y actualizado. Así, el dinero recaudado se invertirá en operación, mantenimiento, modernización y expansión tecnológica del sistema, reforzando políticas de seguridad y movilidad inteligente en la ciudad.

Finalmente, la Secretaría reconoce que, aunque ENEL es dueña de la mayoría de la infraestructura, eso no condiciona el rumbo de la negociación ni la selección del nuevo operador. Los contratos actuales garantizan la continuidad del servicio tras la finalización del convenio mientras UAESP verifica los activos involucrados para tomar decisiones que beneficien el interés público.

Los bogotanos notarán estos cambios mediante calles y parques mejor iluminados, sistemas de telegestión que reportan incidencias automáticamente y, por primera vez en décadas, un retorno gradual de la red de alumbrado a manos del Distrito.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo terminará el contrato de ENEL para el alumbrado público en Bogotá y qué cambios se esperan?

El Convenio 766 de 1997 con ENEL Colombia finalizará el 30 de noviembre de 2026. Antes de esa fecha, el Distrito estructurará un nuevo modelo orientado a la modernización, eficiencia y tecnología inteligente, con el fin de garantizar la continuidad y calidad del servicio sin interrupciones.

¿Por qué es necesario implementar una tasa para modernizar el alumbrado público en Bogotá?

El Distrito considera que la tasa no busca reparar decisiones pasadas, sino asegurar una fuente estable de recursos para operar, mantener y renovar el sistema de alumbrado. Así podrán implementarse mejoras tecnológicas, aumentar la eficiencia energética y devolver gradualmente la infraestructura al patrimonio público bogotano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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