Por: El Espectador

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Bogotá continúa enfrentando serias complicaciones en su movilidad, situación que ha sido reconocida como una de las más críticas de Latinoamérica debido al constante tráfico vehicular. Esta problemática se ha intensificado recientemente por la suma de varias obras en ejecución en los corredores principales de la ciudad, lo que exige mayor planificación a la hora de desplazarse por las vías capitalinas, especialmente para quienes utilizan vehículo particular o taxi.

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De acuerdo con la información disponible, para este 12 de agosto, las autoridades mantienen la medida de restricción vehicular conocida como pico y placa, la cual busca reducir la congestión en los horarios de mayor tráfico. Esta norma establece que, hoy, los vehículos con placas finalizadas en los números 1, 2, 3, 4 y 5 no pueden circular entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. Lo anterior también aplica para los taxis cuyas placas terminen en 9 o 0, limitando aún más la cantidad de automotores autorizados en las calles durante gran parte del día. La estrategia del pico y placa forma parte de las acciones implementadas para mitigar el tráfico, sobre todo cuando la ciudad vive jornadas especialmente complicadas por eventos imprevistos o trabajos en la infraestructura vial.

A las restricciones habituales se suma un siniestro vial reportado en la localidad de Usaquén, en la autopista Norte con calle 153, sentido sur a norte. De acuerdo con el parte oficial, un automóvil colisionó contra un poste, situación que ha generado complicaciones adicionales para quienes transitan por esa zona. Estos accidentes afectan no solo a los conductores involucrados, sino también al flujo general del tráfico, generando demoras y requiriendo la intervención de las autoridades para el control del tránsito y la remoción de obstáculos.

Para quienes optan por el transporte público, el sistema Transmilenio anunció que inicia operaciones con normalidad este 12 de agosto, lo cual representa un alivio ante las restricciones vehiculares y los eventuales cierres viales. Este sistema constituye una alternativa fundamental para la movilidad diaria de miles de ciudadanos, especialmente en días donde los factores mencionados dificultan los recorridos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las placas con restricción de pico y placa hoy en Bogotá?

Según la información suministrada, este 12 de agosto la restricción de pico y placa en Bogotá aplica para vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., así como para taxis cuyas placas finalicen en 9 y 0. Esta medida pretende disminuir la congestión vehicular habitual de la capital.

¿Qué ocurrió en la autopista Norte con calle 153 y cómo afecta la movilidad?

En la localidad de Usaquén, un vehículo sufrió un siniestro al colisionar contra un poste en la autopista Norte con calle 153, sentido sur a norte. Este accidente genera dificultades para quienes circulan en este corredor vial, ya que contribuye a aumentar los tiempos de desplazamiento y requiere atención especial de las autoridades de tránsito.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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