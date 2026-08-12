Por: Portal Bogotá

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Donar sangre en la capital de Colombia es una acción esencial para la salud pública y un reflejo tangible de solidaridad ciudadana. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud (SDS), esta labor resulta fundamental para mantener abastecida la red hospitalaria de Bogotá y, al mismo tiempo, brinda apoyo esencial frente a emergencias nacionales como el reciente terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026, que movilizó a miles de ciudadanos a donar.

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Bogotá cuenta con una reserva estratégica de sangre de cinco días, un recurso vital para responder tanto a la demanda cotidiana de sus hospitales como a situaciones imprevistas en otras regiones. De acuerdo con la SDS, durante la emergencia causada por el sismo, la ciudad logró enviar 219 unidades de sangre a los departamentos de Chocó y Valle del Cauca, apoyando de manera concreta a quienes más lo requerían en ese momento. A pesar de la contingencia, las autoridades locales enfatizan que no existe desabastecimiento de hemocomponentes y que, ante cualquier necesidad adicional, la convocatoria se coordinará oficialmente desde el Gobierno nacional.

Los requisitos para sumarse a la donación son sencillos, aunque rigurosos: quienes lo deseen deben tener entre 18 y 65 años, estar en buen estado de salud, pesar más de 50 kilos y cumplir con otros criterios específicos definidos por las autoridades. Según palabras de Luis Alexander Moscoso, subsecretario de Servicios de Salud y Aseguramiento de la SDS, "una sola donación puede ayudar a tres personas. Unos minutos de su tiempo pueden dar años de vida a otros".

Cubrir la demanda diaria de la ciudad no es tarea menor. Bogotá necesita aproximadamente 315 litros de sangre cada día, lo que equivale a alrededor de 700 donantes diarios para atender servicios críticos como urgencias, cuidados intensivos, cirugía, oncología, pediatría y maternidad. Datos de la Coordinación de la Red Distrital de Sangre muestran que, entre enero y junio de 2026, se registraron 124.318 donantes en la ciudad, beneficiando a más de 34.944 pacientes. No obstante, solo el 29 % de los donantes son habituales, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la donación responsable y voluntaria.

Existen casi 100 puntos habilitados en Bogotá para donar sangre, distribuidos en los 16 bancos que componen la red y con jornadas de atención de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en espacios seguros y con atención humanizada. Entre ellos se destaca el Banco Distrital de Sangre del IDCBIS, ubicado en la carrera 32 #12-81, y el punto de la Secretaría Distrital de Salud en la misma dirección, con atención hasta las 5:00 p. m.

Bajo la consigna 'Cuando dono, doy vida', el Distrito invita a la ciudadanía a participar activamente en esta causa y convertirse en promotores de salud y esperanza en Bogotá.

¿Cuáles son los requisitos para donar sangre en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud (SDS), los requisitos incluyen tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, estar en buen estado de salud y cumplir con criterios específicos evaluados al momento de la donación. La intención es garantizar que el proceso sea seguro tanto para el donante como para el receptor.

¿Dónde están los puntos habilitados para donar sangre en Bogotá?

En Bogotá existen alrededor de 100 puntos de donación, distribuidos en los 16 bancos de sangre de la Red Distrital. Algunos de los principales puntos son el Banco Distrital de Sangre del IDCBIS en la carrera 32 #12-81 y el punto de la Secretaría Distrital de Salud en la misma dirección. Los ciudadanos pueden consultar la lista completa y requisitos en la página web oficial de la Secretaría Distrital de Salud.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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