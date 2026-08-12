Por: Portal Bogotá

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La transparencia y el fortalecimiento institucional hacen parte de las prioridades en la educación pública de Bogotá, reflejadas en el trabajo conjunto entre la Secretaría de Educación del Distrito (SED) y el Instituto Distrital para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP). Esta alianza busca que los colegios oficiales de la ciudad fortalezcan sus procesos internos de gestión, consolidando bases sólidas para el mejoramiento y la excelencia educativa, como lo indica la información oficial difundida por la SED.

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Una de las estrategias centrales para lograr este propósito es el Modelo de Acreditación a la Excelencia en la Gestión Educativa. Dicha herramienta impulsa el fortalecimiento institucional mediante un proceso estructurado que incluye la autoevaluación, el acompañamiento técnico y la evaluación externa. Este modelo se orienta a reconocer a las instituciones que evidencian prácticas de gestión consolidadas, así como una cultura de mejora continua dentro de sus comunidades educativas.

De acuerdo con Angélica Barón, directora del IDEP, el acompañamiento técnico brindado por el instituto permite que los colegios estructuren rigurosamente sus informes de postulación, presentando de manera clara y fundamentada los avances de sus proyectos e iniciativas. Barón destacó que esta orientación es clave para garantizar procesos de evaluación transparentes y efectivos.

En el más reciente encuentro de trabajo, 17 colegios distritales y oficiales que participan en el proceso de evaluación externa discutieron uno de los ejes principales del modelo: la autogestión estratégica. Este componente resulta fundamental, pues fortalece la capacidad institucional para trazar el rumbo estratégico, liderar el cambio, consolidar organizaciones internas sólidas, promover la gestión participativa y mantener una relación activa y constructiva con el entorno, todo esto como parte del camino hacia la mejora continua.

El impacto de este modelo se ha venido consolidando a lo largo de una década. Durante el periodo 2015-2025, 54 instituciones educativas distritales han sido reconocidas por lograr altos estándares de calidad y avanzar en sus procesos de mejoramiento institucional. Además, 20 de esas instituciones han alcanzado la reacreditación, demostrando la sostenibilidad de sus buenas prácticas e impacto en el tiempo, según datos de la Secretaría de Educación del Distrito.

El proceso de evaluación y acompañamiento por parte del IDEP y la SED continúa, y los colegios que hacen parte de este proceso tienen como meta la entrega final de sus informes para el 10 de septiembre de 2026, lo que representa el compromiso continuo con la excelencia y la mejora permanente en la educación pública de Bogotá.

¿Qué es el Modelo de Acreditación a la Excelencia en la Gestión Educativa en Bogotá?

El Modelo de Acreditación a la Excelencia en la Gestión Educativa es una herramienta de la Secretaría de Educación del Distrito que promueve la autoevaluación, el acompañamiento técnico y la evaluación externa de los colegios oficiales, reconociendo a quienes consolidan sus prácticas de gestión y mantienen una cultura de mejoramiento continuo.

¿Cuántas instituciones educativas distritales han sido reconocidas en Bogotá por su excelencia?

Según información de la Secretaría de Educación del Distrito, 54 instituciones educativas distritales han sido reconocidas por alcanzar altos estándares de calidad y mejoramiento institucional entre 2015 y 2025, y 20 de ellas han logrado reacreditarse, evidenciando la sostenibilidad de su excelencia educativa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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