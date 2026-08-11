Por: Portal Bogotá

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La capital colombiana se prepara para recibir un evento cultural lleno de energía y tradición en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, en el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Este jueves 13 de agosto de 2026, a partir de las 7:00 p. m., los habitantes de la ciudad podrán disfrutar sin costo de una clase de capoeira, una disciplina que fusiona acrobacias, música y danza con raíces profundas en la cultura afrobrasileña. De acuerdo con la página oficial de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, la invitación está dirigida a personas mayores de 18 años y la entrada será libre hasta completar el aforo.

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La capoeira representa mucho más que un simple arte marcial: es una manifestación artística que requiere fuerza, coordinación, ritmo y, sobre todo, una disposición al trabajo colectivo. En cada sesión, los asistentes exploran movimientos acrobáticos al tiempo que se dejan llevar por la música, característica central de este arte. Según la información publicada en los canales oficiales del CEFE Chapinero, la clase está pensada como una experiencia integral, en la que se fomenta la confianza, la resiliencia y la conexión comunitaria. Además de fortalecer el cuerpo, la práctica de la capoeira invita a los participantes a conectar con su historia y a descubrir cómo un arte ancestral puede adaptarse y florecer en el contexto urbano, transformando espacios cotidianos en auténticos escenarios de expresión y libertad.

El evento tendrá lugar en la sala del gimnasio ubicada en el sexto piso del CEFE Chapinero (calle 82 #10-69). Quienes asistan podrán experimentar de primera mano la energía única de esta tradición, que ha evolucionado a lo largo del tiempo como una herramienta de autodescubrimiento y una celebración de la identidad cultural. Como recalca la Secretaría de Cultura, esta clase abierta de capoeira es una oportunidad para vivir la ciudad de manera activa y crear lazos a través del movimiento y el arte sin perder de vista sus raíces.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la capoeira y cuáles son sus beneficios?

La capoeira es un arte marcial afrobrazilero que combina danza, acrobacias y música, brindando beneficios físicos como flexibilidad y fuerza, así como ventajas emocionales como resiliencia, confianza y sentido de comunidad, según la información publicada por la Secretaría de Cultura de Bogotá.

¿Dónde y cuándo es la clase gratuita de capoeira en Bogotá?

La clase gratuita de capoeira se llevará a cabo el jueves 13 de agosto de 2026, a las 7:00 p. m., en el Centro Felicidad Chapinero, ubicado en la calle 82 #10-69, sala del gimnasio, piso 6. La entrada es libre hasta completar el aforo, de acuerdo con lo anunciado por el CEFE Chapinero.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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