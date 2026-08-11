Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Si usted es usuario frecuente de buses en Bogotá, debe tomar nota de las recientes modificaciones implementadas en la ruta TransMiZonal del sistema TransMilenio, específicamente la que antes se conocía como A633-H633. Según información de la página oficial de TransMilenio, esta ruta pasó a denominarse H633 General Santander – H633 Acapulco y ahora cuenta con nuevos recorridos, horarios y cambios que afectan sectores emblemáticos de la ciudad como la avenida Boyacá, Venecia, el sector de Laguna y el Portal El Tunal.

Sigue a PULZO en Discover

La ruta cuenta con dos nomenclaturas y recorridos específicos de acuerdo con la dirección en la que circula. Cuando el bus se desplaza hacia el sur, rumbo a General Santander, se identifica como H633 Gral. Santander. En este sentido, los usuarios recorrerán vías principales como la avenida Boyacá, la carrera 51, el Portal El Tunal y los barrios Laguna y Venecia, según detalló TransMilenio en su sitio web institucional.

En el sentido opuesto, al moverse hacia el sector de Acapulco, el trayecto se denomina H633 Acapulco. El recorrido incluye, igualmente, corredores reconocidos como la carrera 51, la avenida Boyacá, Venecia, Laguna y el Portal El Tunal de TransMilenio. Esta información fue publicada por TransMilenio para que los usuarios adapten sus trayectos y horarios.

En cuanto al horario de funcionamiento, la ruta H633 Gral. Santander – H633 Acapulco opera de lunes a sábado desde las 4:00 de la mañana hasta las 7:30 de la noche, mientras que domingos y festivos el funcionamiento inicia a las 5:00 de la mañana y concluye a las 7:00 de la noche. Estos horarios buscan responder a la demanda en los distintos días de la semana y permiten que los usuarios planifiquen sus desplazamientos.

Respecto a las novedades más importantes, TransMilenio informó que la ruta incluye un nuevo trazado que conecta de forma más directa sectores como General Santander, Alquería, Venecia, Nuevo Muzú, Laguna, Portal Tunal, Acapulco, San Francisco y Quintas del Sur. En contraste, se suspendió el tramo que anteriormente se desplazaba hacia el norte o centro-occidente de la ciudad, conectando por sectores como Paloquemao, Comuneros, La Estanzuela, Ricaurte, Primavera, Galán y La Igualdad. Estas modificaciones fueron comunicadas oficialmente por TransMilenio y buscan optimizar la movilidad para quienes habitan o transitan por el sur de la capital colombiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los nuevos horarios de la ruta H633 General Santander – H633 Acapulco?

Los usuarios pueden acceder a la ruta H633 General Santander – H633 Acapulco de lunes a sábado desde las 4:00 a. m. hasta las 7:30 p. m. En domingos y festivos, el servicio inicia a las 5:00 a. m. y finaliza a las 7:00 p. m., según información oficial de TransMilenio.

¿Qué sectores de Bogotá cubre el nuevo recorrido de la ruta H633 de TransMilenio?

De acuerdo con TransMilenio, el nuevo trazado de la ruta H633 conecta, de manera directa, barrios y sectores como General Santander, Alquería, Venecia, Nuevo Muzú, Laguna, Portal Tunal, Acapulco, San Francisco y Quintas del Sur, dejando de cubrir zonas como Paloquemao y otros sectores del norte y centro-occidente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z