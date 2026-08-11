Por: Portal Bogotá

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La educación en Bogotá se posiciona como una de las prioridades más importantes para las autoridades distritales, como se evidencia en la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. De acuerdo con la Secretaría de Educación del Distrito (SED), ya inició el proceso de matrículas para el año 2027, reafirmando el llamado a todas las familias de la ciudad para que ningún niño, niña, joven o adulto quede por fuera del sistema educativo. Esta iniciativa, que busca fomentar la inclusión, enfatiza la importancia de asegurar el cupo en los colegios oficiales de la capital colombiana.

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Según información suministrada por la Secretaría de Educación, el procedimiento de matrícula en los colegios públicos se desarrolla en dos fases, con la modalidad completamente virtual, gratuita y sin necesidad de intermediarios. Madres, padres y cuidadores tienen la posibilidad de solicitar cupos para grados que van desde preescolar hasta media, pasando por primaria, secundaria, ciclos lectivos especiales integrados y también la educación flexible. La apuesta es garantizar el acceso a la educación formal y adaptarse a las distintas realidades familiares en Bogotá.

La primera fase se llevará a cabo entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre de 2026, enfocándose en los grupos de población priorizados. En esta etapa, las familias deberán diligenciar el formulario correspondiente. El resultado de la asignación de cupos estará disponible a partir del 30 de septiembre y, desde el 13 de octubre de 2026, será necesario formalizar la matrícula, ya sea de manera virtual o presencial en el colegio asignado. Es clave recalcar que, si no se realiza este trámite, el cupo será liberado.

La segunda fase se extenderá del 5 de octubre al 23 de diciembre de 2026 y está destinada a la restante población. A través de la página web de la Secretaría de Educación, los solicitantes podrán elegir el cupo escolar, dependiendo de la disponibilidad. Posteriormente, desde el 13 de octubre, debe hacerse la formalización, cumpliendo todos los requisitos documentales. De igual forma, si este paso no se realiza, se libera el cupo asignado.

En cuanto a la educación inicial, niños entre 3 y 5 años pueden ingresar a grados como prejardín, jardín y transición en cualquier momento del año. Finalmente, la Secretaría de Educación invita a consultar la página web oficial para obtener detalles actualizados y asegurar la continuidad académica de niñas, niños, jóvenes y adultos en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el proceso para matricularse en un colegio oficial de Bogotá en 2027?

El proceso consiste en dos fases: la primera, entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre de 2026 para grupos priorizados, y la segunda, entre el 5 de octubre y el 23 de diciembre de 2026 para toda la población restante. Las familias deben realizar la solicitud en la página web de la Secretaría de Educación del Distrito, conocer el resultado desde el 30 de septiembre y formalizar la matrícula a partir del 13 de octubre, ya sea de manera virtual o presencial.

¿Qué significa “educación flexible” en los colegios oficiales de Bogotá?

De acuerdo con la información de la Secretaría de Educación del Distrito, la “educación flexible” es una modalidad que permite a los alumnos, especialmente jóvenes y adultos, cursar sus estudios adaptándose a condiciones particulares, facilitando así una mayor inclusión en el sistema educativo de la ciudad y respondiendo a necesidades diversas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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