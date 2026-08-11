Por: Portal Bogotá

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La Empresa Metro de Bogotá (EMB) entregó un reporte detallado tras el fuerte terremoto que sacudió el país recientemente. Con base en las primeras evaluaciones técnicas efectuadas por especialistas de la entidad, la EMB informó que las edificaciones del patio taller de Bosa, las estructuras del viaducto y las estaciones del metro no presentan daños estructurales. Esta información, divulgada directamente por la empresa, aporta tranquilidad tanto al personal como a la ciudadanía, toda vez que dichas infraestructuras conforman parte fundamental del sistema de transporte en Bogotá.

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No obstante, la EMB recalcó que, como medida preventiva y en cumplimiento de sus protocolos de seguridad, se mantienen las revisiones detalladas sobre cada una de las instalaciones. Esta vigilancia minuciosa la lleva a cabo personal especializado, que continúa realizando inspecciones en todos los frentes de trabajo. El enfoque principal durante las últimas horas ha estado en las áreas y equipos más expuestos ante movimientos sísmicos, como torres grúa y andamios, con el fin de asegurar el bienestar de quienes laboran en estas zonas y de preservar la integridad de la infraestructura.

En las primeras 24 horas después del evento, se desarrollaron recorridos de verificación en cada sitio vinculado al proyecto, según indicó la EMB. Tras realizar estos controles y después de un periodo prudente de observación, los expertos determinaron que las actividades pueden seguir normalmente. De acuerdo con los especialistas consultados por la Empresa Metro de Bogotá, hasta el momento no se han identificado daños en los componentes operativos ni estructurales examinados.

La entidad reiteró su compromiso al anunciar que tanto ella como el concesionario Metro Línea 1 seguirán monitoreando el estado de las instalaciones, informando oportunamente tanto a trabajadores como a la comunidad sobre cualquier novedad relacionada con el resultado de las evaluaciones técnicas, las cuales siguen en desarrollo. La empresa expresó además su solidaridad con las familias afectadas por el terremoto, enviando un mensaje de respaldo desde Bogotá y de todo el país.

¿Cómo se verificó la seguridad del Metro de Bogotá después del terremoto?

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá, las revisiones se realizaron mediante inspecciones detalladas por equipos especializados en cada una de las infraestructuras clave, como el patio taller de Bosa, el viaducto, estaciones, torres grúa y andamios, asegurándose de que no existieran afectaciones antes de retomar las actividades habituales.

¿Qué protocolos aplica la Empresa Metro de Bogotá para responder a emergencias sísmicas?

Según la información suministrada por la EMB, la empresa aplica protocolos de seguridad y prevención que incluyen inspecciones técnicas minuciosas, recorridos de verificación después del evento y monitoreo continuo de las instalaciones para garantizar condiciones seguras ante cualquier eventualidad causada por un sismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.