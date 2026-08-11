Por: El Espectador

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La Empresa Metro de Bogotá (EMB) entregó su primer balance sobre el impacto que tuvo el terremoto ocurrido este lunes 10 de agosto en la infraestructura de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Según la entidad, hasta el momento no se han reportado daños estructurales como resultado del movimiento telúrico. Durante las últimas 24 horas, equipos técnicos de la EMB inspeccionaron minuciosamente los distintos frentes de obra que actualmente están en construcción. Estas inspecciones se llevaron a cabo para determinar si algún componente de la infraestructura había sido afectado y garantizar la seguridad en las áreas de trabajo.

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De acuerdo con el balance preliminar, las verificaciones realizadas permitieron establecer que los edificios del patio taller de Bosa, así como las estructuras del viaducto y las estaciones de la Primera Línea, se mantienen en buen estado. No obstante, la EMB recalcó que estas revisiones forman parte de un protocolo de seguridad obligatorio, cuyo objetivo es prevenir incidentes y evitar contratiempos en el desarrollo del proyecto. Por esa razón, las evaluaciones técnicas más detalladas continúan en curso, de la mano con el concesionario Metro Línea 1.

Además de revisar las zonas principales, los equipos se enfocaron también en otros elementos considerados de mayor exposición ante eventos sísmicos, en especial las torres grúa y andamios utilizados en la obra. El propósito de estas inspecciones fue asegurar que existieran condiciones seguras para que los trabajadores pudieran continuar desarrollando sus labores cotidianas, minimizando cualquier tipo de riesgo.

Después de realizar una revisión detallada y mantener un periodo de observación en cada frente de trabajo, la EMB decidió que las actividades del proyecto podían reanudarse normalmente. Como indicó la empresa, “de acuerdo con los expertos, no se han identificado afectaciones en la infraestructura ni en las áreas operativas inspeccionadas hasta el momento”. Sin embargo, la entidad y el concesionario seguirán monitoreando las instalaciones y anunciaron que informarán de inmediato si surge alguna novedad durante las inspecciones técnicas en curso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué daños podrían representar un riesgo en la infraestructura del Metro de Bogotá por un terremoto?

De acuerdo con la información proporcionada por la Empresa Metro de Bogotá, los frentes de obra revisados incluyeron edificios, viaductos, estaciones, torres grúa y andamios. Cualquier daño en estas estructuras, como fisuras, desplazamientos o deformaciones, podría representar un riesgo para la seguridad de los trabajadores y la operación futura del metro. Sin embargo, los expertos no identificaron afectaciones tras las inspecciones iniciales.

¿Cómo asegura la Empresa Metro de Bogotá la seguridad en las obras tras un movimiento telúrico?

La Empresa Metro de Bogotá cuenta con protocolos de seguridad que contemplan inspecciones inmediatas y periódicas luego de un terremoto. Estas revisiones técnicas, realizadas por equipos especializados, se dirigen a las principales estructuras, pero también a elementos críticos como torres grúa y andamios, con el fin de garantizar condiciones seguras y prevenir cualquier incidente durante el avance del proyecto.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.