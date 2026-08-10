Por: Portal Bogotá

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La movilidad en Bogotá se ha visto impactada este lunes 10 de agosto de 2026 luego del terremoto de magnitud 7,4 grados en la escala de Richter que se registró a las 7:34 a. m., con epicentro en San José del Palmar, Chocó. El fuerte movimiento telúrico, que también fue sentido en la capital colombiana, llevó a la suspensión temporal de la operación del vagón C y el acceso norte de la estación Av. Jiménez del sistema TransMilenio, ubicada sobre la avenida Caracas entre la calle Novena y la 11. Esta medida fue confirmada como preventiva por la campaña “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”.

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La determinación de suspender el funcionamiento en ese sector específico de TransMilenio responde a la necesidad de evaluar completamente la infraestructura, a raíz de la intensidad del sismo. De acuerdo con la información suministrada, no se reportan víctimas ni daños materiales en Bogotá asociados al evento sísmico, pero las autoridades optaron por activar protocolos especiales de inspección y verificación de edificaciones y obras civiles. Estas acciones forman parte de las normas establecidas para garantizar la seguridad tanto de los usuarios como del personal responsable de las evaluaciones técnicas.

En este contexto, la Empresa Metro de Bogotá (EMB), junto a las autoridades competentes, realiza una revisión minuciosa y detallada sobre la infraestructura relacionada con la obra del Metro de Bogotá, particularmente en el área que atraviesa la estación Av. Jiménez por la avenida Caracas. La inspección busca asegurar que no existan daños estructurales ocultos que puedan poner en riesgo a los ciudadanos. Las revisiones, según lo indicado, son completamente preventivas y están orientadas a salvaguardar la integridad de la comunidad usuaria y de los trabajadores encargados de la verificación.

Se comunicó que el restablecimiento del servicio en el vagón C y el acceso norte de la estación Av. Jiménez de TransMilenio dependerá de la conclusión de estas labores de inspección. Una vez confirmadas las condiciones óptimas de seguridad, se informará sobre la reanudación de la operación habitual en ese sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendió el servicio en la estación Av. Jiménez de TransMilenio tras el terremoto en Bogotá?

La suspensión del servicio en el vagón C y el acceso norte de la estación Av. Jiménez de TransMilenio fue una medida preventiva adoptada debido al terremoto de magnitud 7,4 grados registrado el 10 de agosto de 2026. Esta decisión busca permitir la revisión exhaustiva de la infraestructura y garantizar la seguridad de los usuarios, según informaron fuentes oficiales.

¿Qué protocolo se sigue para inspeccionar la infraestructura del Metro de Bogotá después de un terremoto?

El protocolo implica una inspección detallada por parte de la Empresa Metro de Bogotá (EMB) y las autoridades competentes. Las labores de revisión incluyen evaluar la integridad estructural de las obras sobre la estación Av. Jiménez, asegurando que no existan daños que puedan poner en peligro a la población antes de reanudar el servicio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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